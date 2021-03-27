Ahlak Kumar Büro Amirliği'nin yaptığı ev ve otel aramalarında, 1 adet pompalı tüfek, 24 adet cep telefonu, 24 sim kart, çalışan mağdurların isimleri ile para kayıtlarının bulunduğu 2 adet not defteri ve fuhuş parası olarak değerlendirilen toplam 16 bin 675 TL ele geçirildi.