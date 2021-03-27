Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, iş vaadiyle yurda getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından 22 Mart'ta Esenyurt, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar, Bahçelievler ve Gaziosmanpaşa'da belirlenen 60 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
26 MAĞDUR KADIN KURTARILDI
Düzenlenen baskın neticesinde fuhuşa aracılık yapan ve yer temin eden 24 şüpheli şahıs yakalanırken, zorla çalıştırılan 26 mağdur kadın kurtarıldı. 10 şüpheli müşterinin de yakalanmasıyla beraber toplam 60 kişi yapılan baskınlarda gözaltına alındı.
Ahlak Kumar Büro Amirliği'nin yaptığı ev ve otel aramalarında, 1 adet pompalı tüfek, 24 adet cep telefonu, 24 sim kart, çalışan mağdurların isimleri ile para kayıtlarının bulunduğu 2 adet not defteri ve fuhuş parası olarak değerlendirilen toplam 16 bin 675 TL ele geçirildi.