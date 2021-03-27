Minibüste bulunan işçiler diğer sürücülerin de yardımıyla servis aracından çıkartılarak ambulanslara taşındı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.