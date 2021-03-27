102 yaşındaki Hanife nine coronavirüsü yendi

Trabzonlu Alagöz Ailesi, Corona'ya yakalandı. Onlar arasında 102 yaşındaki Hanife Alagöz de vardı. Bir asrı deviren Hanife Nine, kısa sürede hastalığı atlattı. 10 çocuğu ve 150 torunu bulunan Hanife Nine, sırrının ise doğal beslenmek olduğunu anlattı. Başkan Tayyip Erdoğan'a da duacı olduğunu açıkladı: "Eskiden hastaneye gidemezdik, doktor bulamazdık. Şimdi Başkan Erdoğan sayesinde bütün sıkıntılarımız geride kaldı. Allah ondan razı olsun." (ÖZGÜR ÖZDEMİR)
SAM'SON'
Samsun'da Corona vaka sayısı giderek arttı. Kent, son rakamlara göre 100 binde 508,97 vaka sayısı ile Türkiye'de ilk sırada yer aldı. "Hayat Eve Sığar (HES)" uygulaması Coronavirüs yoğunluk haritasına bakıldığında neredeyse yeşil bölge kalmadı. Şehirdeki sayılı yeşil alanların ise mezarlıklar olması dikkat çekti. Bu arada Samsun'da Vali Zülkif Dağlı, vatandaşları evde kalmaya ve kurallara uymaya davet etti. Vali Dağlı, "Yoğun bakımlarımızı biz günlük olarak döndürebiliyoruz ama son aşamaya geldik. Daha fazla yoğun bakım hastasına tahammülümüz yok" dedi.
GÜNLÜK COVİD-19 TABLOSU
TEST SAYISI: 220.985
VAKA SAYISI: 29.081
CAN KAYBI: 153
SAM'SON'
Samsun'da Corona vaka sayısı giderek arttı. Kent, son rakamlara göre 100 binde 508,97 vaka sayısı ile Türkiye'de ilk sırada yer aldı. "Hayat Eve Sığar (HES)" uygulaması Coronavirüs yoğunluk haritasına bakıldığında neredeyse yeşil bölge kalmadı. Şehirdeki sayılı yeşil alanların ise mezarlıklar olması dikkat çekti. Bu arada Samsun'da Vali Zülkif Dağlı, vatandaşları evde kalmaya ve kurallara uymaya davet etti. Vali Dağlı, "Yoğun bakımlarımızı biz günlük olarak döndürebiliyoruz ama son aşamaya geldik. Daha fazla yoğun bakım hastasına tahammülümüz yok" dedi.
GÜNLÜK COVİD-19 TABLOSU
TEST SAYISI: 220.985
VAKA SAYISI: 29.081
CAN KAYBI: 153