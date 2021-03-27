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    102 yaşındaki Hanife nine coronavirüsü yendi

    Tam 102 yaşında olan lu , Coronavirüs’e yakalandı. Hastalığı kısa sürede atlattı. Hanife nine sırrını ise açıkladı: Doğal beslenmek.

    Süper nine
    lu Alagöz Ailesi, Corona'ya yakalandı. Onlar arasında 102 yaşındaki de vardı. Bir asrı deviren Hanife Nine, kısa sürede hastalığı atlattı. 10 çocuğu ve 150 torunu bulunan Hanife Nine, sırrının ise doğal beslenmek olduğunu anlattı. Başkan 'a da duacı olduğunu açıkladı: "Eskiden hastaneye gidemezdik, doktor bulamazdık. Şimdi Başkan Erdoğan sayesinde bütün sıkıntılarımız geride kaldı. Allah ondan razı olsun." (ÖZGÜR ÖZDEMİR)



    SAM'SON'
    Samsun'da Corona vaka sayısı giderek arttı. Kent, son rakamlara göre 100 binde 508,97 vaka sayısı ile 'de ilk sırada yer aldı. " (HES)" uygulaması Coronavirüs yoğunluk haritasına bakıldığında neredeyse yeşil bölge kalmadı. Şehirdeki sayılı yeşil alanların ise mezarlıklar olması dikkat çekti. Bu arada 'da Vali Zülkif Dağlı, vatandaşları evde kalmaya ve kurallara uymaya davet etti. Vali Dağlı, "Yoğun bakımlarımızı biz günlük olarak döndürebiliyoruz ama son aşamaya geldik. Daha fazla yoğun bakım hastasına tahammülümüz yok" dedi.

    GÜNLÜK COVİD-19 TABLOSU

    TEST SAYISI: 220.985

    VAKA SAYISI: 29.081

    CAN KAYBI: 153
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