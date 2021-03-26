SON DAKİKA: Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Yarı fiyata boş koltuk aileye yüzde 20 indirim

Koronavirüs salgını nedeniyle, şehirler arası otobüslerde bir süredir uygulanan yüzde 50 yolcu kısıtlaması, İçişleri Bakanlığı'nın 8 Mart'ta yayımladığı genelgeyle kaldırılmıştı.
ÖZEL ARAÇ KULLANIMI ARTINCA YENİ UYGULAMA
Kararın ardından şehirler arası otobüsler tam kapasite ile yolcu taşımaya başlarken, pek çok vatandaş virüs bulaşması endişesi nedeniyle, şehirler arası ulaşımda özel otomobillerini kullanmaya devam etti. Bugün açıklanacak kampanyayla otobüs şirketleri yeni bir uygulamaya geçecek.
KISITLAMANIN KALKMASI ETKİ ETMEDİ
TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, Milliyet'e yaptığı açıklamada, şehirler arası seyahat eden pek çok kişinin, yanındaki yolcunun hasta olabileceği endişesi taşıdığını, bu nedenle kısıtlamaların kaldırılmasına rağmen otobüs taşımacılığında sıkıntı yaşandığını kaydetti.