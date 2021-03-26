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    • Yaşam
    • 26.03.2021 08:33
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    • 26.03.2021 08:33
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    'nda kargo kamyonu yanarak küle döndü

    - İkitelli istikametinde seyreden bir kargo kamyonu, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanarak kullanılamaz hale geldi. Kargo kamyonunun taşıdığı malzemeler de yola saçılırken, malzemelerin de kullanılamayacak durumda olduğu görüldü.

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda kargo kamyonu yandı

    (KCO)-İkitelli istikametinde seyreden kargo kamyonu bilinmeyen bir sebepten dolayı yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile kamyon kısa süre içinde söndürüldü.

    Yangın sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu (KCO) - İkitelli istikameti Başakşehir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 BFH 089 plakalı kargo yüklü kamyon bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.



    Kamyondan alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü trafiği riski atmamak için kamyonu sağ şeride çekti. Kamyon sürücüsü durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Çıkan yangında kamyon ve içindeki malzemelerin kullanılamaz hale geldiği görüldü. Yangınını çıkış sebebi araştırılıyor.

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