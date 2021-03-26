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    • 26.03.2021 22:03
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    'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu!

    'un ilçesinde, kendisinden bir süredir haber alınamayan ve yalnız yaşayan  isimli vatandaş evinde ölü bulundu. Tezcan'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

    DHA
    Yaşlı adam evinde ölü bulundu

    'un ilçesinde yalnız yaşayan (67), evinde ölü olarak bulundu.

    İlçeye bağlı Çay Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Sabri Tezcan'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumdan şüphelendi. Tezcan'ın yurt dışında yaşayan oğlu, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Tezcan'ın evine gelen ekipler, kapıyı kimse açmayınca çilingir yardımıyla içeri girdi. Evin oturma odasında hareketsiz yatan Tezcan'ın, yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

    ÖLÜM SONUCU OTOPSİ SONRASI NETLİK KAZANACAK
    Tezcan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Sabri Tezcan'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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