Çam fıstığı ne zaman toplanır? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. Günümüzde yüzlerce farklı ağaç türleri bulunuyor. Bu ağaç türlerinin çoğu ise genellikle meyve ağacı oluyor. Türkiye genelinde de pek çok farklı ağaç türü bulunuyor. Özellikle çam fıstığı ağacı da yoğun olarak ormanlık alanlarda yetişiyor. Peki, Çam fıstığı ne zaman toplanır? Hangi ayda? Çam fıstığı ağacı nerede yetişir?
Çam fıstığı ağacı dünya üzerinde genellikle Akdeniz ve Ege sahillerinde yetişmektedir. Özellikle İtalya, Girit, İspanya ve Portekiz'de yetişen çam fıstığı ağacından çam fıstıkları elde edilmektedir.
Çam Fıstığı Ağacı Nedir? Çam Fıstığı Ağacı Hakkında Bilgi
Çam fıstığı ağacında bulunan kozalakların sert kabuklarının kırılması sonucunda çam fıstığı çıkarılır. Bu çam fıstıkları ise genellikle yemeklerde ve tatlı yapımlarında kullanılmaktadır. Türkiye genelinde en çok İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan çam fıstığı ağacı Kozak bölgesinde yoğun olarak yetiştirilir. Ayrıca Antalya, Kahramanmaraş ve Aydın taraflarında da çam fıstığı ağacına rastlamak mümkündür.
Çam Fıstığı Ağacı Latince İsmi
Günümüzde en çok yetişen ağaçlardan birisi olan çam fıstığı ağacının Latince ismi Pinus Pinea olarak bilinmektedir. Çam fıstığı ağacının sert kabuklu çam kozalaklarından elde edilen çam fıstıklarının besin değeri oldukça yüksektir. Akdeniz ülkelerinde yetişen bu ağacın da pek çok yararı bulunmaktadır.
Çam Fıstığı Ağacı Özellikleri
Akdeniz ülkelerinin hemen hemen hepsinde yetişen çam fıstığı ağacı şemsiye görünümündedir. Sert kabuklu kozalakları bulunan çam fıstığı ağacının boyu 20 metreye kadar ulaşabilir. Geniş tepeli bu çam ağaçlarından çam fıstıkları elde edilir. Çam fıstığı ağaçları genellikle Akdeniz ikliminin görüldüğü ormanlık alanlarda yetişmektedir.