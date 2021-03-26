Çam Fıstığı Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Yaklaşık 250 yıllık bir ömre sahip olan çam fıstığı ağaçları 25 ve 80 yaşları arasında en verimli zamanlarını yaşarlar. Toplanan kozalakların yetişmesi ise yaklaşık 3 yıl sürmektedir. Çam fıstığı hasadı genel olarak en erken Kasım ayında yapılır. Çam fıstığı ağacı ise 3 yılda bir olgunlaşır.

Çam Fıstığı Ağacı Nerede Yetişir?

Çam fıstığı ağacı genellikle Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yetişir. İtalya, Girit, Portekiz ve İspanya gibi ülkelerde yetişen çam fıstığı ağacı Türkiye genelinde en çok Bergama Kozak'ta yetişmektedir. Bunun yanı sıra çam fıstığı ağacı Türkiye genelinde Antalya, Aydın, Muğla ve Kahramanmaraş'ta yetişmektedir.