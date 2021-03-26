Güzellik merkezine gitti! Hayatının kabusunu yaşadı! Yüzünde yanık oluştu

Bir medikal firmasında çalışan ve sol gözünün altında oluşan lekeyi tedavi ettirmek için bir güzellik merkezine giden Aysun Berber'e burada asit bazlı leke tedavisi uygulandı.
Ancak tedavi sonrası Aysun Berber'in yüzünde kızarıklık oluştu. Hastaneye giden Berber'in yapılan muayenesinde yüzünde ikinci derece yanık oluştuğu tespit edildi. Karakola giden Aysun Berber, güzellik firması sahibi hakkında şikayetçi oldu. Taksirli yaralama suçundan tutanak tutuldu.
"YÜZÜMDE İKİNCİ DERECE YANIK OLUŞTU"
Yüzündeki lekeyi tedavi ettirmek için güzellik merkezine gittiğini söyleyen Aysun Berber, "Sol gözümün altında kahverengi bir leke vardı. Tedavi için gittiğim bir güzellik merkezinde yüzüme aşırı derecede maske uyguladıkları için yüzümde ikinci derece yanıklar oluştu.