Boşanma davası nasıl açılır 2021? Boşanma davası ne kadar sürer?

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına göre daha kolay olanıdır. Herhangi bir adliyenin Aile Mahkemesine başvurarak dava açılabilir. Anlaşmalı boşanma davasında anlaşmalı boşanma protokolü kabul edilerek uygulanır. Mahkemede tarafların bu başvurusu doğrultusunda tarafların hazırladığı anlaşmalı boşanma protokolü kabul ederek boşanma kararını verir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına göre farklı yöntem uygulanır. Karşı tarafa tebligat gönderilir, cevap dilekçesi ve ön inceleme aşaması uygulanır. Aşamalar tamamlandıktan sonra mahkeme günü belirlenir. Tarafların hazırlayarak imzaladığı protokol mahkeme tarafından dikkate alınarak boşanma kararı verilir. Çekişmeli boşanma davası davanın durumuna göre süresi değişebilir. Dava süresi uzayabilir de, kısalabilir de. Davadaki aşamaların tamamlanmasına göre genelde süre uzayabilmektedir. Tanık sayısı, tanıkların ikametgâh yeri, ilk davaya gelip gelmemeleri, kurumlardan istenen evrakların gecikmesi gibi birçok etken davanın uzamasına neden olabilir.