Boşanma davası nasıl açılır 2021? Boşanma davası ne kadar sürer?

Boşanma davası nasıl açılır? Boşanma davası ne kadar sürer? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Anlaşamayan evli çiftlerin ayrılmak istediklerini yasal olarak belirtmeleri gerekiyor ve ilgili makama başvurması önem taşıyor. Anlaşmalı ya da çekişme boşanma türlerinden hangisi olduğuna göre karar verip başvurusunu yapıyor. İşte konu hakkında tüm bilgiler…
BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?
Evli çiftler boşanmaya karar verdiklerinde boşanma davası açmaları gerekir. Fakat boşanma davası içinde bir karar vermek zorundalar. Ya anlaşmalı şekilde boşanacaklar ya da çekişmeli boşanma türünü seçecekler. Her iki boşanma türü içinde Aile Mahkemesine başvurmaları gerekir. Boşanmak isteyen kişi ya da taraflardan biri şu belgeleri tamamlamaları gerekir:
İki nüsha dava dilekçesi
Nüfus cüzdan fotokopisi
Varsa eklemek istediği belgeler
Davayı avukatlı ya da avukatsız şekilde açabilir.
ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI
Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına göre daha kolay olanıdır. Herhangi bir adliyenin Aile Mahkemesine başvurarak dava açılabilir. Anlaşmalı boşanma davasında anlaşmalı boşanma protokolü kabul edilerek uygulanır. Mahkemede tarafların bu başvurusu doğrultusunda tarafların hazırladığı anlaşmalı boşanma protokolü kabul ederek boşanma kararını verir.
ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?
Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına göre farklı yöntem uygulanır. Karşı tarafa tebligat gönderilir, cevap dilekçesi ve ön inceleme aşaması uygulanır. Aşamalar tamamlandıktan sonra mahkeme günü belirlenir. Tarafların hazırlayarak imzaladığı protokol mahkeme tarafından dikkate alınarak boşanma kararı verilir. Çekişmeli boşanma davası davanın durumuna göre süresi değişebilir. Dava süresi uzayabilir de, kısalabilir de. Davadaki aşamaların tamamlanmasına göre genelde süre uzayabilmektedir. Tanık sayısı, tanıkların ikametgâh yeri, ilk davaya gelip gelmemeleri, kurumlardan istenen evrakların gecikmesi gibi birçok etken davanın uzamasına neden olabilir.