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    • Yaşam
    • 26.03.2021 15:20
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    • 26.03.2021 15:20
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    Gündemde sıklıkla Boşanma davası nasıl açılır? Sorusunun yanıtı merak edilerek araştırılıyor. Evli çiftler farklı nedenlerden dolayı anlaşmazlıklara düşerek ayrılmak isteyebiliyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine bakıldığında da boşanma işlemlerinde artış yaşandığı görülüyor. Peki bu işlemler neleri kapsıyor, nereye başvurmak ve hangi evrakları tamamlamak gerekiyor? ? Anlaşmalı ve tek taraflı durumlarda bu süre değişebiliyor. İşte ayrıntılar…

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    Boşanma davası nasıl açılır 2021? Boşanma davası ne kadar sürer?

    Boşanma davası nasıl açılır? Boşanma davası ne kadar sürer? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Anlaşamayan evli çiftlerin ayrılmak istediklerini yasal olarak belirtmeleri gerekiyor ve ilgili makama başvurması önem taşıyor. Anlaşmalı ya da çekişme boşanma türlerinden hangisi olduğuna göre karar verip başvurusunu yapıyor. İşte konu hakkında tüm bilgiler…

    BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

    Evli çiftler boşanmaya karar verdiklerinde boşanma davası açmaları gerekir. Fakat boşanma davası içinde bir karar vermek zorundalar. Ya anlaşmalı şekilde boşanacaklar ya da çekişmeli boşanma türünü seçecekler. Her iki boşanma türü içinde Aile Mahkemesine başvurmaları gerekir. Boşanmak isteyen kişi ya da taraflardan biri şu belgeleri tamamlamaları gerekir:

    İki nüsha dava dilekçesi
    Nüfus cüzdan fotokopisi
    Varsa eklemek istediği belgeler
    Davayı avukatlı ya da avukatsız şekilde açabilir.

    ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

    Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına göre daha kolay olanıdır. Herhangi bir adliyenin Aile Mahkemesine başvurarak dava açılabilir. Anlaşmalı boşanma davasında anlaşmalı boşanma protokolü kabul edilerek uygulanır. Mahkemede tarafların bu başvurusu doğrultusunda tarafların hazırladığı anlaşmalı boşanma protokolü kabul ederek boşanma kararını verir.

    ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

    Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına göre farklı yöntem uygulanır. Karşı tarafa tebligat gönderilir, cevap dilekçesi ve ön inceleme aşaması uygulanır. Aşamalar tamamlandıktan sonra mahkeme günü belirlenir. Tarafların hazırlayarak imzaladığı protokol mahkeme tarafından dikkate alınarak boşanma kararı verilir. Çekişmeli boşanma davası davanın durumuna göre süresi değişebilir. Dava süresi uzayabilir de, kısalabilir de. Davadaki aşamaların tamamlanmasına göre genelde süre uzayabilmektedir. Tanık sayısı, tanıkların ikametgâh yeri, ilk davaya gelip gelmemeleri, kurumlardan istenen evrakların gecikmesi gibi birçok etken davanın uzamasına neden olabilir.

        BOŞANMA DAVASI ÜCRETLERİ

        Boşanma davası ücretleri davacı tarafından ödenir. Davacı mahkeme veznesine dava harcı ve giderlerini peşin olarak yatırır. Eğer eksik yatırılırsa mahkeme devam etmez. Davada dinlenecek tanık sayısı, dava dosyasının bilirkişi kontrolünden geçip geçmeyeceği, başka kurumlara gönderilen veya istenen evraklar dava açma maliyetini belirler. Genel olarak 350-600 TL arasında bir tutar olur.

        TEK CELSEDE BOŞANMAK İÇİN NE YAPILIR?

        Tek celsede boşanma türüne anlaşmalı boşanma denir. Taraflar belirli protokolleri kabul edip mahkemeye kolayca başvurur. Mahkemede iki tarafın talebi doğrultusunda protokol kabul edilerek boşanma kararı verilir.
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