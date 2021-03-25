Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi ve Kurtuluş köyünde T.B. ve S.B. isimli şahısların evinde ve evlerine bağlı eklentilerinde gerçekleştirilen aramada silah atölyesine rastlandı. Ayrıca aramalarda 8 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 87 adet 9 mm mermi, 3 adet kabze, 1 adet tabanca namlusu, 7 adet tabanca yayı, 1 tabanca yapımında kullanılan matkap, 2 adet mengene, 1 adet spiral makinesi, 1 adet fırın ve silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen muhtelif malzemeler ele geçirildi.