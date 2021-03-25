E-Devlet trafik cezası borç sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? 2021 trafik cezası sorgulama işlemi nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Gecikme zammı ya da indirim gibi uygulamalar olup olmadığını vatandaşlar bu sorgulama sayesinde öğreniyor. Plaka numaranız ile trafik cezası borç sorgulama işlemini EGM ve e-devlet üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz. Böylece borcunuz varsa da faiz binmeden ödemiş olursunuz. İşte merak edilen tüm bilgiler…
E DEVLET'TE PLAKAYA VE SÜRÜCÜ BELGESİNE YAZILAN TRAFİK CEZASI SORGULAMA
- Turkiye.gov.tr adresi üzerinden plakadan araç sorgulama işlemini yapabilmek için sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama" yazmalısınız (https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-arac-plakasina-yazilan-ceza-sorgulama) Açılan sayfada adınıza tescilli araç plakasına son bir yıl içerisinde yazılan trafik cezalarını sorgulayabilirsiniz.
- E devlet'ten ehliyete yazılan cezaları görmek için sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Sürücü Belgesi ve Şahıslara Yazılan Ceza Sorgulama" yazmalısınız. ( https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-surucu-belgesi-ve-sahislara-yazilan-ceza-sorgulama) Açılan sayfada sürücü belgesi bilgileri yani ad soyad, verildiği yer, ilk belge tarihi, aktif ceza puanı gibi bilgiler yer alıyor. Bu sayfada adınıza kayıtlı, ehliyetinize ya da şahsınıza son bir yıl içerisinde yazılan trafik cezalarını sorgulayabilirsiniz. Ayrıca bu sayfada sürücü belgesine ait sınıflar hakkında bilgi de veriliyor.
ESKİ TRAFİK CEZALARINI SORGULAMA
Bir yıldan daha eski trafik cezalarını E Devlet'in "Vergi Borcu Sorgulama" sekmesinden yapabilirsiniz. (https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu) Vergi borcu sorgulama sayfasında güncel borç bilgisi vadesi gelmiş veya vadesi geçmiş olan borçları gösteriliyor. Bu borçlardan biri de geçmiş trafik cezası borçlarıdır.
Açılan sayfada; vergi adı, vergi dönemi, taksit, vadesi, durumu, plakası, vergi dairesinin adı, asli borç, gecikme zammı, indirim ve borç toplamı görüntülenebilir.
TRAFİK CEZALARI NASIL ÖDENİR?
Plakanıza, ehliyetinize ya da şahsınıza yazılmış borcu tespit ettikten sonra (1 yıl içerisinde ya da daha eski fark etmeksizin) borçlarınızı nakit olarak vergi daireleri, anlaşmalı banka şubeleri ve PTT şubeleri üzerinden yapabilirsiniz.