ESKİ TRAFİK CEZALARINI SORGULAMA

Bir yıldan daha eski trafik cezalarını E Devlet'in "Vergi Borcu Sorgulama" sekmesinden yapabilirsiniz. (https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu) Vergi borcu sorgulama sayfasında güncel borç bilgisi vadesi gelmiş veya vadesi geçmiş olan borçları gösteriliyor. Bu borçlardan biri de geçmiş trafik cezası borçlarıdır.

Açılan sayfada; vergi adı, vergi dönemi, taksit, vadesi, durumu, plakası, vergi dairesinin adı, asli borç, gecikme zammı, indirim ve borç toplamı görüntülenebilir.

TRAFİK CEZALARI NASIL ÖDENİR?

Plakanıza, ehliyetinize ya da şahsınıza yazılmış borcu tespit ettikten sonra (1 yıl içerisinde ya da daha eski fark etmeksizin) borçlarınızı nakit olarak vergi daireleri, anlaşmalı banka şubeleri ve PTT şubeleri üzerinden yapabilirsiniz.