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    • Yaşam
    • 25.03.2021 14:57
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    • 25.03.2021 14:57
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    Hamile kadın yol kenarında ölü bulundu! Kardeşi gözaltına alındı

    'nın ilçesinde hamile olduğu öğrenilen uyruklu . (21), bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Aralarında çıkan tartışma sonucu ablasını öldürdüğü öne sürülen kardeşi B.A. (19) gözaltına alındı.

    DHA
    Yol kenarında dehşet görüntü

    Olay, ilçeye bağlı yakınındaki bir kanaletin yanında meydana geldi.

    CESET VE YANINDA BIÇAK BULUNDU
    Yol kenarındaki tarlada çalışan işçiler bir kadının kanlar içerisinde yerde hareketsiz yattığını görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri cesedin, uyruklu .'ya ait olduğunu tespit etti. Ayrıca cesedin yanında bıçak bulundu.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Hamile olduğu belirlenen İslim A.'nın, çıkan tartışma sonucu kardeşi B.A. tarafından bıçaklandığı öne sürüldü. B.A. gözaltına alınırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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