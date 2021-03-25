Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik toplantı! Yerli koronavirüs aşısını görüşecekler





Oktay, bu kapsamda yarın da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başta olmak üzere yerli aşı sürecinde yer alan tüm paydaşları bir araya getiren geniş katılımlı bir koordinasyon toplantısına başkanlık edecek.