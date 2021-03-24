Sosyal medya ve türevleri anket çöplüğüne döndü… Gurme Vedat Milor'un başlattığı "Menemen soğanlı mı yenir soğansız mı?" ardından "Balığa limon sıkılır mı?" gibi anketlere bir yenisi daha eklendi. Milor'dan kopya çekenler, "Menemen ekmekle mi yenir yoksa çatalla mı?" anketini başlattı. "Ekmeği banarak yerim" diyenlerin oranı "çatalla yerim" diyenlerden daha fazla. Erkan Taşgetiren adlı bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne fark eder arkadaş. Lezzetli mi değil mi? Önemli olan bu. Lezzetliyse çatalla yesen ne olur, ekmekle yesen kim söz edebilir" dedi.

Haberler Yaşam Menemenin suyu çıktı: Vedat Milor'un anket sevdası, sosyal medyayı karıştırdı