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    • 23.03.2021 11:57
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    • 23.03.2021 12:06
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    : 23 Mart 'da ve yağmuru uyarısı |

    haberine göre 'nde bugün öğle saatlerinden itibaren Suriye ve kaynaklı öngörülüyor. 'da etkili olan toz taşınımı nedeniyle yağmıştı. Araçlarının üzeri çamurla kaplanan sürücüler, sabah saatlerinde oto yıkamacıların yolunu tutmuştu.

    Çamur yağacak'

    Son dakika haberine göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde öğleden itibaren görülmesi beklenen toz taşınımı, Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinde özellikle akşam saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



    ÇAMUR ŞEKLİNDE YAĞIŞ UYARISI
    Gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülen toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

    İSTANBUL'A DA ÇAMUR YAĞMIŞTI
    İstanbul'da etkili olan toz taşınımı nedeniyle çamur yağmıştı. Araçlarının üzeri çamurla kaplanan sürücüler, sabah saatlerinde oto yıkamacıların yolunu tutmuştu.

        Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Toros çamur yağışının sebebinin Afrika'dan gelen çöl tozları olduğunu söylemişti.

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