Kocaeli İzmit'te yaşayan 22 yaşındaki Beyza Nur Fidan, 3 ay önce kaçarak Ömer Fidan'la evlendi. Çift, 1 ay önce de bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Ömer Fidan, eşini darp etti. Psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan kadın, banyoda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Genç kadının ağabeyi ise intihar iddiasına karşı çıktı: Kardeşim öldürülmüş olabilir.
AVUKUATA BAK
Karabük Safranbolu'da avukat S.A. (46) ve eşi B.Ü. (21), ortak arkadaşlarının evine gitti. İkili bir süre alkol aldı. Daha sonra saldırgan tavırlar sergileyen S.A., B.Ü.'ye küfretti. Olayın büyümesi üzerine boğazından tutarak sağ gözüne defalarca yumruk attı. Boğuşma sırasında evdeki cam kapıya da çarpan B.Ü.'nün, sağ kolunda ve elinde cam kesikleri oluştu. Evden kendisini dışarı atan kadın, hastaneye gitti. S.A.'dan şikayetçi oldu. Hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı.
BU KADARINA DA PES ARTIK
İstanbul Avcılar'da atık toplayıcısı kadın, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak giysi ayakkabı ve tekstil kumbarasındaki eşyalara dadandı. Boyunun yetişmemesi üzerine bir plastik bidonun üzerine çıktı. Kapağını açtığı kumbaraya ellerini uzatarak giysi ve ayakkabıları çıkardı. Hırsızlık, pes dedirtti.