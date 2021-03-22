Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'te  3 ay önce evlenen za Nur, banyoda ölü bulundu (Yaşam haberleri)

    'te yaşayan 22 yaşındaki , 3 ay önce kaçarak 'la evlendi. Çift, 1 ay önce de bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Ömer Fidan, eşini darp etti. Psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan kadın, banyoda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Genç kadının ağai ise intihar iddiasına karşı çıktı: Kardeşim öldürülmüş olabilir.

    Beyza Nur'un sır sonu

    Kocaeli İzmit'te yaşayan 22 yaşındaki Beyza Nur Fidan, 3 ay önce kaçarak Ömer Fidan'la evlendi. Çift, 1 ay önce de bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Ömer Fidan, eşini darp etti. Psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan kadın, banyoda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Genç kadının ağabeyi ise intihar iddiasına karşı çıktı: Kardeşim öldürülmüş olabilir.

    AVUKUATA BAK
    Karabük     Safranbolu'da avukat S.A. (46) ve eşi B.Ü. (21), ortak arkadaşlarının evine gitti. İkili bir süre alkol aldı. Daha sonra saldırgan tavırlar sergileyen S.A., B.Ü.'ye küfretti. Olayın büyümesi üzerine boğazından tutarak sağ gözüne defalarca yumruk attı. Boğuşma sırasında evdeki cam kapıya da çarpan B.Ü.'nün, sağ kolunda ve elinde cam kesikleri oluştu. Evden kendisini dışarı atan kadın, hastaneye gitti. S.A.'dan şikayetçi oldu. Hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı.

    BU KADARINA DA PES ARTIK
    İstanbul     Avcılar'da atık toplayıcısı kadın, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak giysi ayakkabı ve tekstil kumbarasındaki eşyalara dadandı. Boyunun yetişmemesi üzerine bir plastik bidonun üzerine çıktı. Kapağını açtığı kumbaraya ellerini uzatarak giysi ve ayakkabıları çıkardı. Hırsızlık, pes dedirtti.

        ANNESiNE AŞIK OLAN ADAMI ÖLDÜRDÜ
        İstanbul         Pendik'te Sedat Acır (47), aralarında ilişki olduğu iddia edilen Suriye uyruklu kadınla görüşmek için evine gitti. Kadının oğlu ile Acır, arasında tartışma çıktı. Sırtından bıçaklanan Acır, can verdi. Zanlı, polise giderek teslim oldu.

        AŞIK VEYSEL ANILDI
        Sivas'ta         48 yıl önce, "Sadık yârim" dediği kara toprağına kavuşan halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı. Türküsünde adeta vasiyet edercesine "Ben giderim adım kalır, dostlar beni hatırlasın" diyen Aşık Veysel'i hemşerileri türküleriyle yad etti.

        FARE İSTİLASI
        Avustralya, son yılların en büyük fare istilalarından birisi ile karşı karşıya kaldı. Uzmanlar fare istilasının son dönemde meydana gelen aşırı yağmurların bir sonucu olabileceğini anlattı. Farelerin ısırdığı çok sayıda kişi, hastanelere kaldırıldı.

            GÜZEL KAZANÇ
            Kırşehir'de             yaşayan Orhan Güzel (42) endüstri mühendisliğini bırakarak kaz çiftliği kurdu. Güzel, "Ayda 4 bin adet kaz ve civciv üretiyorum. Civcivleri önce yöremde sonra da ülke genelinde dağıtıyorom. Kazları anaç olarak büyüttükten sonra kesimlik yapıyorum. Kurutup tuzlayarak da Kars'a satıyorum" dedi.

            5.2 MiLYON DEVRETTİ
            6 bilen             çıkmayınca 5 milyon 258 bin lira devretti. 5 bilenler 55 bin 890'ar lira, 4 bilenler 572'şer lira, 3 bilenler 30'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

            1.4 MİLYON DEVRETTİ
            5+1 bilen çıkmayınca bir milyon 416 bin lira devretti. 5 bilenler 5 bin 76'şar lira, 4+1 bilenler 497'şer lira, 4 bilenler 44'er lira, 3+1 bilenler 25'er lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 10'ar lira, 1+1 bilenler 4'er lira, 0+1 bilenler 4'er lira alacak.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Yaşam Kocaeli İzmit'te  3 ay önce evlenen Beyza Nur, banyoda ölü bulundu (Yaşam haberleri)