AVUKUATA BAK

Karabük Safranbolu'da avukat S.A. (46) ve eşi B.Ü. (21), ortak arkadaşlarının evine gitti. İkili bir süre alkol aldı. Daha sonra saldırgan tavırlar sergileyen S.A., B.Ü.'ye küfretti. Olayın büyümesi üzerine boğazından tutarak sağ gözüne defalarca yumruk attı. Boğuşma sırasında evdeki cam kapıya da çarpan B.Ü.'nün, sağ kolunda ve elinde cam kesikleri oluştu. Evden kendisini dışarı atan kadın, hastaneye gitti. S.A.'dan şikayetçi oldu. Hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı.