Unesco Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisi tarlaları, İngiliz medyasının manşetlerine çıktı. 16 çiftçi tarafından 30 dekar alanda üretimi yapılan safran bitkisi, kilosu 40 bin liradan satılması dolayısıyla "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılıyor.
İngiliz The Sun gazetesi, "Dünyanın en özel bitkilerinden biri. Sonbahar elması. Safran zor yetiştiği için hem pahalı hem de toplanması çok kolay değil, Safranbolu bu konuda en önemli merkez" diye yazdı. Son bahar çiçeği olarak da adlandırılan Safran bitkisi kendi miktarının 100 bin katı suyu sarı renge boyuyor. Anti tümör özelliği olduğu da bilinen bitki turistlerin de ilgi odağı.
İngiliz The Sun gazetesi, "Dünyanın en özel bitkilerinden biri. Sonbahar elması. Safran zor yetiştiği için hem pahalı hem de toplanması çok kolay değil, Safranbolu bu konuda en önemli merkez" diye yazdı. Son bahar çiçeği olarak da adlandırılan Safran bitkisi kendi miktarının 100 bin katı suyu sarı renge boyuyor. Anti tümör özelliği olduğu da bilinen bitki turistlerin de ilgi odağı.