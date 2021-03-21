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    Sonbahar elması:

    medyası, ’nun eşsiz bitkisi ı haber yaptı. Safrana “Sonbahar elması’ diyen İngilizler, “Safranbolu tarafından ‘en iyi korunan 20 kent’ listesine alındı” dedi.

    Sonbahar elması!
    Unesco Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan 'ün ilçesiyle özdeşleşen bitkisi tarlaları, medyasının manşetlerine çıktı. 16 çiftçi tarafından 30 dekar alanda üretimi yapılan safran bitkisi, kilosu 40 bin liradan satılması dolayısıyla "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılıyor.

    İngiliz gazetesi, "Dünyanın en özel bitkilerinden biri. Sonbahar elması. Safran zor yetiştiği için hem pahalı hem de toplanması çok kolay değil, Safranbolu bu konuda en önemli merkez" diye yazdı. olarak da adlandırılan Safran bitkisi kendi miktarının 100 bin katı suyu sarı renge boyuyor. Anti özelliği olduğu da bilinen bitki turistlerin de ilgi odağı.
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    Haberler Yaşam Sonbahar elması: Safran