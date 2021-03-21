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    Şişli'deki lüks rezidansa 'estetik' operasyon

    Coronavirüs döneminde, estetik operasyonlar patladı! Özellikle merdiven altı yapılan uygulamalar, can yaktı. Polis ekipleri İstanbul Şişli'deki lüks bir rezidansa baskın yaptı.

    Estetik operasyon
    Coronavirüs döneminde, estetik operasyonlar patladı! Özellikle merdiven altı yapılan uygulamalar, can yaktı. Polis ekipleri İstanbul Şişli'deki lüks bir rezidansa baskın yaptı. Dünyaca ünlü doktor olduklarını söyleyerek estetik ameliyatı yapan uyruklu M.U. ve uyruklu N.R yakalandı.

    Ruhsatsız işletilen sahte güzellik merkezi mühürlenirken, 2 sahtekar sınır dışı edildi.

    ÜCRETLER DOLAR VE EURO İLE
    İki sahtekar, sosyal medyada reklam yaptı. Estetik eğitimi için 5 bin dolar aldı. Operasyonların ücreti 700 eurodan başladı.



    YÜZLERCE MAĞDUR
    da Şişli'deki o merkeze gitti. İp askısı yöntemiyle estetik operasyon geçirdi. Bu hale geldi.



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