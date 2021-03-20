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    • 21.03.2021 05:59
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    • 21.03.2021 05:59
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    İzmir'de hareketli gece! Onlar kaçtı polis kovaladı

    İzmir'de gece saatlerinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, yaya köprüsünün korkuluklarına çarparak durdu. Araçta bulunan 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    İzmir'de hareketli gece! Onlar kaçtı polis kovaladı

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı otomobil, yaya köprüsünün korkuluklarına çarparak durdu. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

    Umut Mahallesi'nde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 ARF 100 plakalı otomobildekiler, uygulama yapan polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

    Otomobil, kovalamaca sırasında yaya köprüsünün korkuluk demirlerine çarparak durdu.

    Yaya köprüsünün korkuluk demirleri otomobilin ön camından girip bagaj kısmından çıktı.

    Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı. Otomobilde bulunan ve kazadan yara almadan kurtulan 3 kişi gözaltına alındı.

    Zanlılara, yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için toplam 9 bin 450 lira idari para cezası uyguladı.

    Polis, kaçan sürücüyü yakalamaya çalışıyor.

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