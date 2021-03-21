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    Onlardan mutlusu yok

    (BM) 149 ülke arasında değerlendirme yaptı. Ülkelerin Gayrisafi yurt içi hasıla, ortalama sağlıklı yaşam süresi, özgürlüğü ve cömertlik düzeylerine baktı. Bu ölçülere göre dünyanın en mutlu ülkelerini sıraladı.

    Onlardan mutlusu yok
    Birleşmiş Milletler (BM) 149 ülke arasında değerlendirme yaptı. Ülkelerin Gayrisafi yurt içi hasıla, ortalama sağlıklı yaşam süresi, özgürlüğü ve cömertlik düzeylerine baktı. Bu ölçülere göre dünyanın en mutlu ülkelerini sıraladı. , ve ilk üçte yer aldı. ise 104'üncü sıradaydı. En mutsuz ülke ise dı...

    Raporun yazarlarından , sonuçlarda Coronavirüs etkisinin olduğunu vurguladı. Çünkü en mutlu ülke seçilen 5.5 milyon nüfuslu Finlandiya'da salgın boyunca 70 bin vaka çıktı. 805 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı.



    AVRUPA FARK ATTI

    1. Finlandiya

    2. Danimarka

    3. İsviçre

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    10. Avusturya

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