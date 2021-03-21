Onlardan mutlusu yok

Birleşmiş Milletler (BM) 149 ülke arasında değerlendirme yaptı. Ülkelerin Gayrisafi yurt içi hasıla, ortalama sağlıklı yaşam süresi, özgürlüğü ve cömertlik düzeylerine baktı. Bu ölçülere göre dünyanın en mutlu ülkelerini sıraladı. Finlandiya, Danimarka ve İsviçre ilk üçte yer aldı. Türkiye ise 104'üncü sıradaydı. En mutsuz ülke ise Afganistandı...
Raporun yazarlarından John Helliwell, sonuçlarda Coronavirüs etkisinin olduğunu vurguladı. Çünkü en mutlu ülke seçilen 5.5 milyon nüfuslu Finlandiya'da salgın boyunca 70 bin vaka çıktı. 805 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı.
AVRUPA FARK ATTI
1. Finlandiya
2. Danimarka
3. İsviçre
4. İzlanda
5. Hollanda
6. Norveç
7. İsveç
8. Lüksemburg
9. Yeni Zelanda
10. Avusturya
Raporun yazarlarından John Helliwell, sonuçlarda Coronavirüs etkisinin olduğunu vurguladı. Çünkü en mutlu ülke seçilen 5.5 milyon nüfuslu Finlandiya'da salgın boyunca 70 bin vaka çıktı. 805 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı.
AVRUPA FARK ATTI
1. Finlandiya
2. Danimarka
3. İsviçre
4. İzlanda
5. Hollanda
6. Norveç
7. İsveç
8. Lüksemburg
9. Yeni Zelanda
10. Avusturya