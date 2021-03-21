BEBEKLERDE GÖZ RENGİ NE ZAMAN KALICI OLUR?

Bebeğinizin bütün özellikleri gibi gözünün rengi de yumurta ile spermin bir araya geldiği döllenme olayından beri bellidir. Ancak genetik olarak; görünür olarak netleşmesi ise biraz zaman alabilir.

Doğdukları ilk zamanlar bebeklerde göz rengi griye yakındır. Bunun nedeni rengi belirleyecek pigmentlerin henüz tam olarak oluşmamasıdır. Sizi yanıltan o gri renk esasen dışarıdan gelen ışıkların yansımasıdır. Doğduktan 1 ay sonra, yavaş yavaş renk değişmeye başlar. Genellikle 6-9 ay arasında belirmeye başlar. Göz renginin kesinleşme süresi 12 aya, hatta ileriki yaşlara kadar sürebilir. Bu kesinleşme süresi onun gelişimine bağlı olarak değiştiğini unutmayın. "Bebeğimin göz rengi hala gri ne yapacağım!" gibi endişelere kapılmanıza gerek yok, sadece biraz sabırlı olmalısınız.

Gözümüzün renkli görünen kısmın biyolojik adı iristir. İriste bulunan pigmentler ve ışıklar göze rengini verir. İrise yansıyan ışınların kırılması ile iriste renkli bir görünüm oluşur.

Melanin pigmenti gözümüz ile birlikte, vücudumuzun farklı bölgelerinde de görülür. Saç ve ten rengimizi belirleyen şey de tam olarak pigmentlerdir.

Melaninin kahverengi bir görünümü vardır.





Açık tenli bebeklerde melanin miktarı azdır. Örnek verecek olursak; mavi bir boya ile renklenmiş su düşünelim. Suya ne kadar çok koyu renk boya eklenirse suyun rengi de o kadar koyu olacaktır. Bu bireylerde açık renk göz olma olasılığı da yüksektir.

Melanin pigmentinin bulunmaması ya da çok az bulunması durumunda, renkli göz olarak adlandırdığımız, açık göz rengi ortaya çıkar. Bu yüzden asıl göz rengi kahverengi gözdür. Eğer bebeğiniz doğduğu andan itibaren koyu renkli göze sahipse melanin pigmentinin yoğunluğu çok demektir.

Bebeklerde göz renginin oturması, melanin pigmentlerinin de oturduğu anlamına gelir.