Bebeğin göz rengi ne zaman oluşur? Bebeğin göz rengini ne belirler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Hamilelikte anlaşılabilir mi? Doğum sonrasında görülen renk gerçek midir, kalıcı olması hangi zamanda olur? Özellikle genç anne adayları saç rengi gibi göz renginin de çocuklarda ne zaman kalıcı olduğunu merak ediyor. Haberimizde bebek göz renginin oluşumuna dair tüm bilgileri bulabilirsiniz.
HAMİLELİKTE BEBEĞİN GÖZ RENGİ NE ZAMAN OLUŞUR?
Bebeklerde göz rengi gebelik döneminin 4.haftası ile birlikte oluşmaya başlasa da göz renginin ne olduğu hakkında bilgi edinebilmek için doğum sonrasını beklemek gereklidir. Bebeklerde göz rengi ne zaman belli olur öğrenebilmek için doğum sonrası genel olarak 6 aylık bir süre geçmesi beklenir. Gebelik döneminde bebeğin göz rengi hakkında herhangi bir tahminde bulunmak zordur.
GÖZ RENGİ NASIL BELİRLENİR?
İnsanlarda saç rengi, saç şekli, boy uzunluğu, göz rengi gibi her bir özelliğe karakter denir. Her karakter biri anneden diğeri ise babadan gelen bir çift genle belirlenir. Yani bebeğinizin gözlerinin rengini ebeveynlerden gelen genlerin etkisi belirleyecektir.
Gözde koyu renk açık renge baskındır. Anne ve babadan sadece birinden bile koyu renk genin gelmesi durumunda bebek koyu renkli göze sahip olur. Yeşil ya da mavi gibi açık renkler ise çekinik genlerle taşınır. Yani çocuğunuzun açık renkli gözlerinin olması için hem anne hem de babadan bu geni alması şarttır. Bu sebeple açık renk koyuya göre daha nadir görülür.