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    • Yaşam
    • 21.03.2021 18:00
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    • 21.03.2021 18:00
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    Yüzbinlerce anne adayı ? Sorusunun yanıtını merak ederek gündemde çok fazla araştırır oldu. Özellikle ilk kez annelik heyecanı yaşayanlar bebeğin kime benzeyeceği, kilo durumu, göz rengi gibi genetik özelliklerinin hangi zaman dilimde belirlendiğini hem yakınlarıyla, tecrübeli kişilerle konuşuyor hem de uzman görüşlerini araştırıyor. Genellikle doğumdan sonra görülen göz rengi geçici oluyor, sonradan değişiyor, koyulaşıyor. Peki ?

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    Bebeğin göz rengi ne zaman oluşur?

    Bebeğin göz rengi ne zaman oluşur? Bebeğin göz rengini ne belirler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Hamilelikte anlaşılabilir mi? Doğum sonrasında görülen renk gerçek midir, kalıcı olması hangi zamanda olur? Özellikle genç anne adayları saç rengi gibi göz renginin de çocuklarda ne zaman kalıcı olduğunu merak ediyor. Haberimizde bebek göz renginin oluşumuna dair tüm bilgileri bulabilirsiniz.

    HAMİLELİKTE BEBEĞİN GÖZ RENGİ NE ZAMAN OLUŞUR?

    Bebeklerde göz rengi gebelik döneminin 4.haftası ile birlikte oluşmaya başlasa da göz renginin ne olduğu hakkında bilgi edinebilmek için doğum sonrasını beklemek gereklidir. Bebeklerde göz rengi ne zaman belli olur öğrenebilmek için doğum sonrası genel olarak 6 aylık bir süre geçmesi beklenir. Gebelik döneminde bebeğin göz rengi hakkında herhangi bir tahminde bulunmak zordur.

    GÖZ RENGİ NASIL BELİRLENİR?

    İnsanlarda saç rengi, saç şekli, boy uzunluğu, göz rengi gibi her bir özelliğe karakter denir. Her karakter biri anneden diğeri ise babadan gelen bir çift genle belirlenir. Yani bebeğinizin gözlerinin rengini ebeveynlerden gelen genlerin etkisi belirleyecektir.

    Gözde koyu renk açık renge baskındır. Anne ve babadan sadece birinden bile koyu renk genin gelmesi durumunda bebek koyu renkli göze sahip olur. Yeşil ya da mavi gibi açık renkler ise çekinik genlerle taşınır. Yani çocuğunuzun açık renkli gözlerinin olması için hem anne hem de babadan bu geni alması şarttır. Bu sebeple açık renk koyuya göre daha nadir görülür.

        BEBEKLERDE GÖZ RENGİ NE ZAMAN KALICI OLUR?

        Bebeğinizin bütün özellikleri gibi gözünün rengi de yumurta ile spermin bir araya geldiği döllenme olayından beri bellidir. Ancak genetik olarak; görünür olarak netleşmesi ise biraz zaman alabilir.

        Doğdukları ilk zamanlar bebeklerde göz rengi griye yakındır. Bunun nedeni rengi belirleyecek pigmentlerin henüz tam olarak oluşmamasıdır. Sizi yanıltan o gri renk esasen dışarıdan gelen ışıkların yansımasıdır. Doğduktan 1 ay sonra, yavaş yavaş renk değişmeye başlar. Genellikle 6-9 ay arasında belirmeye başlar. Göz renginin kesinleşme süresi 12 aya, hatta ileriki yaşlara kadar sürebilir. Bu kesinleşme süresi onun gelişimine bağlı olarak değiştiğini unutmayın. "Bebeğimin göz rengi hala gri ne yapacağım!" gibi endişelere kapılmanıza gerek yok, sadece biraz sabırlı olmalısınız.

        Gözümüzün renkli görünen kısmın biyolojik adı iristir. İriste bulunan pigmentler ve ışıklar göze rengini verir. İrise yansıyan ışınların kırılması ile iriste renkli bir görünüm oluşur.

        Melanin pigmenti gözümüz ile birlikte, vücudumuzun farklı bölgelerinde de görülür. Saç ve ten rengimizi belirleyen şey de tam olarak pigmentlerdir.
        Melaninin kahverengi bir görünümü vardır.



        Açık tenli bebeklerde melanin miktarı azdır. Örnek verecek olursak; mavi bir boya ile renklenmiş su düşünelim. Suya ne kadar çok koyu renk boya eklenirse suyun rengi de o kadar koyu olacaktır. Bu bireylerde açık renk göz olma olasılığı da yüksektir.
        Melanin pigmentinin bulunmaması ya da çok az bulunması durumunda, renkli göz olarak adlandırdığımız, açık göz rengi ortaya çıkar. Bu yüzden asıl göz rengi kahverengi gözdür. Eğer bebeğiniz doğduğu andan itibaren koyu renkli göze sahipse melanin pigmentinin yoğunluğu çok demektir.
        Bebeklerde göz renginin oturması, melanin pigmentlerinin de oturduğu anlamına gelir.
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