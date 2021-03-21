Şaban ayının on beşinci gecesi idrak edilecek olan Berat Kandili için heyecanlı bekleyiş başladı. Müslüman alemi arama motorları üzerinden sıklıkla Berat Kandili ne zaman 2021? Berat Kandili önemi nedir, hangi ibadetler yapılır? Sorularına yanıt arıyor. Bol bol Allah'a dua ve ibadetle geçecek olan bu özel günde camilere gidilerek namaz kılınacak. Mübarek Ramazan ayının yaklaştığını da müjdeleyen bu özel günde yapılması gerekenleri haberimizde derledik.
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2021?
Berat Kandili 27 Mart 2021 tarihinde idrak edilecek. Yılın üçüncü kandili cumartesi gününe denk geliyor.
27 Mart: Berat Kandili
17 Ekim: Mevlid Kandili
BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak demektir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak demektir. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak "Berat Gecesi" denilmiştir.Bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin çok sevabi ve feyzi vardır. Bu konuda Resul-u Ekrem şöyle buyurmuştur:"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (şaban ayının on dördüncü günü) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (Ibn Mâce)Ayrıca, Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildigi gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.