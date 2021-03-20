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    Uçak kazasında kızı Mina'yı kaybeden 'a gitti: Paylaştığı fotoğraftaki badem ağacı herkesi şaşırttı

    11 Mart 2018’deki kazada hayatını kaybeden kızı Mina’nın acısı dinmeyen , trajik olayın ölüm yıl dönümünde kazanın meydana geldiği ’a gitti. Yakınlarına “Kızımın yanında olmam gerekiyor” diyerek İran’a giden acılı anne, uçağın düştüğü bölgeye gitti. Bu arada Mina’nın uçağının düştüğü yerdeki ‘badem ağacı’nı paylaşan Beril Başaran, akıllara acılı bir aşk hikayesi sonunda intihar eden efsanesini getirdi.

    Ah bademim!

    11 Mart 2018'deki kazada hayatını kaybeden kızı Mina'nın acısı dinmeyen , trajik olayın ölüm yıl dönümünde kazanın meydana geldiği 'a gitti. Yakınlarına "Kızımın yanında olmam gerekiyor" diyerek İran'a giden acılı anne, uçağın düştüğü bölgeye gitti.

    Bu arada Mina'nın uçağının düştüğü yerdeki 'badem ağacı'nı paylaşan Beril Başaran, akıllara acılı bir aşk hikayesi sonunda intihar eden efsanesini getirdi.

    Efsaneye göre aşkına kavuşamadığı için intihar eren Phyllis, tarafından badem ağacına dönüştürülür.

    Yıllar sonra onu görmek umuduyla kıyılarına gelen , hemen ağaca koşar. Acı ve gözyaşları içinde kuru dallarına sarılır. İşte o anda ağacın dalları bembeyaz çiçeklerle doluverir. Onlar badem çiçekleridir...

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    Haberler Yaşam Uçak kazasında kızı Mina'yı kaybeden Beril Başaran İran'a gitti: Paylaştığı fotoğraftaki badem ağacı herkesi şaşırttı