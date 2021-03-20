11 Mart 2018'deki kazada hayatını kaybeden kızı Mina'nın acısı dinmeyen Beril Başaran, trajik olayın ölüm yıl dönümünde kazanın meydana geldiği İran'a gitti. Yakınlarına "Kızımın yanında olmam gerekiyor" diyerek İran'a giden acılı anne, uçağın düştüğü bölgeye gitti.

Bu arada Mina'nın uçağının düştüğü yerdeki 'badem ağacı'nı paylaşan Beril Başaran, akıllara acılı bir aşk hikayesi sonunda intihar eden Phyllis efsanesini getirdi.

Efsaneye göre aşkına kavuşamadığı için intihar eren Phyllis, Athena tarafından badem ağacına dönüştürülür.

Yıllar sonra onu görmek umuduyla Trakya kıyılarına gelen Demophon, hemen ağaca koşar. Acı ve gözyaşları içinde kuru dallarına sarılır. İşte o anda ağacın dalları bembeyaz çiçeklerle doluverir. Onlar badem çiçekleridir...