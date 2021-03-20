Teknolojiye olan bağımlılığımız artacak! 2030'da yeni dünya hayatına geçeceğiz

Araştırmalar, 2030'da yeni dünya hayatına geçeceğimizi gösteriyor. Teknolojiye olan bağımlılığımızın çok artacağı 2030'da nasıl bir hayat bizi bekliyor? İşte o ilginç yaşam...

Çoğu tüketim malzemesini drone'lar teslim edecek.

Satın almanın yerini kiralama alacak.

Gerçek et yüzde 20'lere inecek.



Her organın yapayı olacak.

Devlet garantili emeklilik bazı ülkelerde kalacak.

Hizmet veren restoranların yüzde 90'ı yemeklerini 3 boyutlu yazıcıları kullanarak yapacak.

Nakit para olmayacak



Geleneksel üniversitelerin yüzde 90'ı yeni bir eğitim sistemine geçecek.