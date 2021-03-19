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    • 19.03.2021 20:45
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    'nın mülkiyeti na geçti

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Müdürlüğü, 'nın mülkiyetinin ""na geçtiğini açıkladı.

    Gezi Parkı'nın mülkiyeti o vakfa geçti

    Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2008'de yapılan 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 30. Maddesi gereğince 751 ada 1, 2 ve 3 parsel, i 751 ada 4 parselin mülkiyeti, na geçti.

    Devir işleminin 12 Mart 2021 tarihi ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden Vakıflar Genel Müdürlüğüne tescil edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "2008'de yapılan kanuni düzenleme 'Vakıf yoluyla meydana gelip, her ne suretle olursa olsun , belediye, özel idareler, köy ve tüzel kişiliğin mülkiyetine geçmiş na Devrolunur' ibaresi yasa ile kanunlaştırılmıştır. Bu kapsamda, 2008'den 2019'a kadar 647 eser, 2019'dan bu yana ise yine 367 eser Vakfına dönüştürülmüştür. Mülkiyeti vakıf olup da Vakfına rücu edilmeyenlerin ise çalışmaları devam etmektedir."

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