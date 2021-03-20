Aldığı çılgın karar nedeniyle eleştirilen genç yıldız şöyle konuştu: Ailem, arkadaşlarım, çevremdekiler hatta sosyal medya kullanıcıları bile futbolu bırakmamamı söylediler. Hemen herkes futbolu bırakmama karşı çıktı. Onlara verdiğim kararı hala açıklamaya çalışıyorum. Bu dönemde bana yol gösteren ise ağabeyim Gianluca oldu."