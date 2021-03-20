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    İtalyan , milyonlarca euro yerine eğitimi seçti: "Futbolu bırakıyorum, tüm aile 'a taşınıyoruz"

    Gelecek vaad eden 100 futbolcudan biri olan İtalyan , milyonlarca euro yerine eğitimi seçti. ’ne kabul edildiği gün, “Futbolu bırakıyorum. Tüm aile ’a taşınıyoruz” dedi.

    Topyekün Harvard

    Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco alt yapısında yetişen, geçtiğimiz yaz ise İtalya Serie B takımlarından Pescara'ya transfer olan genç yıldız adayı Alessandro Arlotti, henüz 18 yaşında futbol kariyerini askıya aldı.

    Geleceğin en iyi 100 genç listesine giren Arlotti, dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard'a kabul edildiği haberini aldı.

    Heyecandan ağlamaya başlayan Arlotti, "Akademik bir karar alıyorum. Futbolu seviyorum ama eğitim her şeyden önemli. Bu fırsatı kaçıramazdım. Tüm aile Harvard'a taşınıyoruz" dedi.

        Aldığı çılgın karar nedeniyle eleştirilen genç yıldız şöyle konuştu: Ailem, arkadaşlarım, çevremdekiler hatta sosyal medya kullanıcıları bile futbolu bırakmamamı söylediler. Hemen herkes futbolu bırakmama karşı çıktı. Onlara verdiğim kararı hala açıklamaya çalışıyorum. Bu dönemde bana yol gösteren ise ağabeyim Gianluca oldu."
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        Haberler Yaşam İtalyan Alessandro Arlotti, milyonlarca euro yerine eğitimi seçti: "Futbolu bırakıyorum, tüm aile Harvard'a taşınıyoruz"