Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco alt yapısında yetişen, geçtiğimiz yaz ise İtalya Serie B takımlarından Pescara'ya transfer olan genç yıldız adayı Alessandro Arlotti, henüz 18 yaşında futbol kariyerini askıya aldı.
Geleceğin en iyi 100 genç listesine giren Arlotti, dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard'a kabul edildiği haberini aldı.
Heyecandan ağlamaya başlayan Arlotti, "Akademik bir karar alıyorum. Futbolu seviyorum ama eğitim her şeyden önemli. Bu fırsatı kaçıramazdım. Tüm aile Harvard'a taşınıyoruz" dedi.