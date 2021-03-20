87 hasta vefat etti (Yaşam haberleri)

Türkiye'de dün 187 bin 859 Corona testi yapıldı. 21 bin 30 kişinin testi pozitif çıktı. 87 kişi ise vefat etti. İyileşenlerin sayısı 2 milyon 780 bini aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 29 bin 864'e ulaştı.