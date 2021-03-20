87 hasta vefat etti (Yaşam haberleri)

Türkiye'de dün 187 bin 859 Corona testi yapıldı. 21 bin 30 kişinin testi pozitif çıktı. 87 kişi ise vefat etti. İyileşenlerin sayısı 2 milyon 780 bini aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 29 bin 864'e ulaştı.
MAGANDA NİŞAN ALDI
Trabzon'da nişan merasiminde bir maganda, havaya ateş açtı. Halil D. (24) ile kuzeni Abdurrahim S. (23) kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralanan kuzenler, hastaneye kaldırıldı. Jandarma, magandanın peşine düştü.
TRAKONYA KABUSU
Antalya'da amatör balıkçı Ali Bilgiç'in oltasına zehirli trakonya balığı takıldı. Balığın sırtındaki zehirli iğnenin eline teması sonrası kolunda uyuşma başladığını fark etti. "Yanma hissi koluma, göğsüme, boynuma ve sırtıma yayıldı" dedi.