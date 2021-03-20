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    87 hasta vefat etti (Yaşam haberleri)

    Türkiye'de dün 187 bin 859 Corona testi yapıldı. 21 bin 30 kişinin testi pozitif çıktı. 87 kişi ise vefat etti. İyileşenlerin sayısı 2 milyon 780 bini aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 29 bin 864’e ulaştı.

    87 hasta vefat etti

    Türkiye'de dün 187 bin 859 Corona testi yapıldı. 21 bin 30 kişinin testi pozitif çıktı. 87 kişi ise vefat etti. İyileşenlerin sayısı 2 milyon 780 bini aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 29 bin 864'e ulaştı.

    MAGANDA NİŞAN ALDI
    Trabzon'da nişan merasiminde bir maganda, havaya ateş açtı. Halil D. (24) ile kuzeni Abdurrahim S. (23) kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralanan kuzenler, hastaneye kaldırıldı. Jandarma, magandanın peşine düştü.

    TRAKONYA KABUSU
    Antalya'da amatör balıkçı Ali Bilgiç'in oltasına zehirli trakonya balığı takıldı. Balığın sırtındaki zehirli iğnenin eline teması sonrası kolunda uyuşma başladığını fark etti. "Yanma hissi koluma, göğsüme, boynuma ve sırtıma yayıldı" dedi.

        2 TALİHLİYE 248'ER BİN
        10         bilen 2 kişi, 248'er bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 219'ar lira, 8 bilenler 246'şar lira, 7 bilenler 48'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

        İKİNCİ TETİKÇİYE 15 YIL
        Yağmur         Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eski futbolcu eşi Emre Aşık'ı öldürmesi için tuttuğu ikinci tetikçi iddiasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Başsavcılık, Yağmur Aşık'ın tetikçi olarak tuttuğu iddia edilen Baycan Şenürek hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar, Yağmur Aşık hakkında ise "Eşini kasten öldürtmeye teşebbüs suçuna azmettirmeden" 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Fatih ULAŞ.

        DAMAT DEHŞET SAÇTI: 3 ÖLÜ
        İzmir         Bayındır'da boşanma aşamasında olan Hüsnü Tümen, eşi Serap Tümen ile kayınvalidesi Serpil Palalı'yı öldürdü. Sesleri duyarak dışarı çıkan ve vurulan komşu Hamza Kuzucuk da hayatını kaybetti. Katil damat, gözaltına alındı.
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        Haberler Yaşam 87 hasta vefat etti (Yaşam haberleri)