Manisa’da pitbull dehşeti: 2 polisi yaraladı

Manisa'nın Salihli ilçesinde sahibi tarafından ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılan pitbull cinsi bir köpek dehşet saçtı.

ÖNCE VATANDAŞLARA SALDIRDI

Edinilen bilgiye göre Kurtuluş Mahallesi Koşuyolu Caddesi üzerinde tasmasız ve ağızlıksız dolaşan pitbull cinsi bir köpeğin çevredeki vatandaşlara saldırdığı ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi.