Ankara'ya acil inen THY'nin uçağında yaşananları basın mensuplarına anlatan Şeker, kalp krizi geçiren bebekten önce de uçakta rahatsızlanan iki yetişkin yolcuya müdahale ettiğini söyledi.

"BAKTIM, BEBEK MORARMIŞ, SOLUNUM YOK..."

Doktor olduğunun anlaşılması üzerine hosteslerin, kalp krizi geçiren bebeği de kendisine getirdiğini belirten Şeker, "Ankara'ya yarım saatlik bir mesafe vardı. Doktor olduğumu bilen hostesler kucağıma bir bebek getirdi. Baktım, bebek morarmış, solunum yok, kalp durmuş vaziyetteydi. Ondan sonra nefes borusunu açtık, kalp masajı, nefes yoluyla solunum derken bebek kendine geldi." dedi.