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    'da bulut, bıçaklanarak öldürüldü: Paylaşımı yürek burktu (Yaşam haberleri)

    'da bulut (17), eski sevgilisi 'la parkta karşılaştı. Sinirlenen Yıldız, Canbulut'u bıçakladı. Hastaneye kaldırılan genç kız, kurtarılamadı. Canbulut'un ölümü yakınlarını yıktı. Sosyal medyada kadın cinayetlerine tepki gösterildi. Öte yandan 'un geçen yıl cinayetine tepki gösterdiği öğrenildi. Canbulut'un, "Türkiye'de kadın olmak zor, kadın ölmek kolay" paylaşımı dikkat çekti.

    Kadın ölmek kolay!

    Burdur'da Gizem Canbulut (17), eski sevgilisi Eren Yıldız'la parkta karşılaştı. Sinirlenen Yıldız, Canbulut'u bıçakladı. Hastaneye kaldırılan genç kız, kurtarılamadı. Canbulut'un ölümü yakınlarını yıktı. Sosyal medyada kadın cinayetlerine tepki gösterildi. Öte yandan Gizem Canbulut'un geçen yıl Pınar Gültekin cinayetine tepki gösterdiği öğrenildi. Canbulut'un, "Türkiye'de kadın olmak zor, kadın ölmek kolay" paylaşımı dikkat çekti.

    3 MÜEBBET İSTENDİ
    Eskişehir'de Mehmet Şerif Boğa, İlkay-Emel Tokkal çifti ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdü. Katil, tutuklandı. Boğa hakkında savcı, dün 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

    HEPSİNİ BEN BIÇAKLADIM
    Bursa'da uyuşturucu madde ile alkolü birlikte alan bağımlı İdris D, yarım saat içerisinde kafasında kurduğu çeşitli sebeplerle 3 kişiyi bıçakladı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        O KATİL TUTUKLANDI
        Kocaeli'de Ali M, baraka yaptığı arazinin sahibi Sercan Tufan'la anlaşmazlık yaşadı. Tufan, arazisini boşaltmasını söyledi. M. de karşı çıktı. Silahla vurarak öldürdü. Yakalanan katil, dün adliyeye çıkarıldı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        DÜŞMANLIĞI BİTİRSİNLER
        ABD yönetiminin temasa geçmeye çalıştığı ancak cevap alamadığı Kuzey Kore, sessizliğini bozdu. Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, tek şartı açıkladı: Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca politikasını değiştirmediği sürece Kuzey Kore ile ABD ile hiçbir diyalog ya da temas olmayacak.

        DİPLOMALI TEDAVİ!
        İzmir'de yaşayan 81 yaşındaki emekli astsubay Mehmet Deniz, okuma aşkıyla dikkat çekiyor. Babası gibi Alzheimer olmamak için üniversite okumaya karar veren Deniz, açıköğretim fakültesinde büro yönetimi, iktisat, işletme, Türk dili ve edebiyatı ve adalet bölümlerinden diploma aldı. Deniz, 6. üniversitesini ise acil durum ve afet yönetimi bölümünde tamamlayacak. Deniz, "Üniversite bana tedavi gibi" dedi.

            DÖVMELİ ANNE OLMAZ!
            Rusya'daki bir mahkemenin piercingleri ve dövmeleri sebebiyle üç çocuklu Nina Tseretilova'nın ebeveyn olmaya uygun olmadığına karar verdi. 33 yaşındaki Nina Tseretilova'nın eski eşinin, velayet mücadelesi kapsamında Rusya'nın güneyindeki Dağıstan Cumhuriyeti'nde bulunan mahkemeye sunduğu Instagram gönderileri, hükmün delili olarak sayıldı. Tseretilova, " Dövmelerin anneliği engellediğine dair bir kanıt mı var" dedi.

            FLAMİNGO YOLU!
            İstanbul             Tuzla'da satışı yasak olan hayvan türlerinin satıldığı iddia edilen bir hayvan çiftliğine operasyon düzenlendi. Flamingolar, Deve Kuşları, Tavus Kuşları, Sülünler, Şahin, Baykuş ve Kuğular ile Ördekler başta olmak üzere 185 canlı hayvan muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan bir şüpheli ifadesinde "Satmıyorum, besliyorum" dedi. İnternet üzerinden ve çiftlikten satılmaya çalışıldığı iddia edilen Hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

            4.2 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 4 milyon 206 bin lira devretti. 5 bilenler 28 bin 192'şer lira, 4 bilenler 570'şer lira, 3 bilenler 28'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.
                Haberler Yaşam Burdur'da Gizem Canbulut, bıçaklanarak öldürüldü: Paylaşımı yürek burktu (Yaşam haberleri)