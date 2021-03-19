FLAMİNGO YOLU!

İstanbul Tuzla'da satışı yasak olan hayvan türlerinin satıldığı iddia edilen bir hayvan çiftliğine operasyon düzenlendi. Flamingolar, Deve Kuşları, Tavus Kuşları, Sülünler, Şahin, Baykuş ve Kuğular ile Ördekler başta olmak üzere 185 canlı hayvan muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan bir şüpheli ifadesinde "Satmıyorum, besliyorum" dedi. İnternet üzerinden ve çiftlikten satılmaya çalışıldığı iddia edilen Hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.