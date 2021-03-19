Burdur'da Gizem Canbulut (17), eski sevgilisi Eren Yıldız'la parkta karşılaştı. Sinirlenen Yıldız, Canbulut'u bıçakladı. Hastaneye kaldırılan genç kız, kurtarılamadı. Canbulut'un ölümü yakınlarını yıktı. Sosyal medyada kadın cinayetlerine tepki gösterildi. Öte yandan Gizem Canbulut'un geçen yıl Pınar Gültekin cinayetine tepki gösterdiği öğrenildi. Canbulut'un, "Türkiye'de kadın olmak zor, kadın ölmek kolay" paylaşımı dikkat çekti.
3 MÜEBBET İSTENDİ
Eskişehir'de Mehmet Şerif Boğa, İlkay-Emel Tokkal çifti ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdü. Katil, tutuklandı. Boğa hakkında savcı, dün 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
HEPSİNİ BEN BIÇAKLADIM
Bursa'da uyuşturucu madde ile alkolü birlikte alan bağımlı İdris D, yarım saat içerisinde kafasında kurduğu çeşitli sebeplerle 3 kişiyi bıçakladı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.