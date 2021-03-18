İTFAİYE ERİ SON ANDA KURTULDU

Öte yandan, yangına müdahale etmek için vitrin camlarını kırmaya çalışan bir itfaiye eri de büyük tehlike atlattı. Vitrin camlarını hızlı bir şekilde kırmaya çalışan bir itfaiye eri kopan vitrin camının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangını ilk fark edip itfaiyeye haber veren Ercan Acar, olayla ilgili, "Buraya doğru geliyordum, ilk ben gördüm. Kimse yoktu, sokağa çıkma yasağından dolayı. Duman çıkıyordu, direkt itfaiyeyi aradık zaten. İçeride insan var, engelli dediler. Alev görmedik, duman vardı sadece" şeklinde konuştu.