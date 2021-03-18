Maltepe'de yürekleri yakan bir olay meydana geldi.Maltepe'de ortağı olduğu perde mağazasında yalnız yaşayan engelli vatandaş çıkan yangında hayatını kaybetti.
YANGIN ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI
Olay, saat 22.30 sıralarında Küçükyalı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerindeki bir perde mağazasında yaşandı. İddiaya göre, mağazanın kapalı olduğu sırada elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede perdelere sıçradı.
Yangın nedeniyle oluşan duman kısa sürede mağazanın içini kapladı. Mağazadan duman çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapalı olan mağazaya vitrin camlarını kırarak girdi. Jeneratör yardımıyla duman tahliyesine başlayan itfaiye ekipleri, mağazanın üst katına çıkınca korkunç manzara ile karşılaştı.
MAĞAZADA KALAN ENGELLİ VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler, mağazanın üst katında tek başına yaşayan, mağazanın ortağı olan ve ayağından engelli olduğu öğrenilen Vedat Alaybaşı (57) isimli kişiyi banyoda yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemesinde Alaybaşı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, incelemelerin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.