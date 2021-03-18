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    • 19.03.2021 01:41
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    'de yürek yakan olay: Mağazada kalan çıkan yangından hayatını kaybetti

    Son dakika haberleri... 'de yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Maltepe'de ortağı olduğu perde mağazasında yalnız yaşayan , elektrik kontağından çıkan yangına banyoda yakalandı. Yoğun dumana maruz kalan engelli kişi, hayatını kaybetti.

    DHA
    Maltepe'de yürek yakan olay!

    Maltepe'de yürekleri yakan bir olay meydana geldi.Maltepe'de ortağı olduğu perde mağazasında yalnız yaşayan engelli vatandaş çıkan yangında hayatını kaybetti.

    YANGIN ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI
    Olay, saat 22.30 sıralarında Küçükyalı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerindeki bir perde mağazasında yaşandı. İddiaya göre, mağazanın kapalı olduğu sırada elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede perdelere sıçradı.

    Yangın nedeniyle oluşan duman kısa sürede mağazanın içini kapladı. Mağazadan duman çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapalı olan mağazaya vitrin camlarını kırarak girdi. Jeneratör yardımıyla duman tahliyesine başlayan itfaiye ekipleri, mağazanın üst katına çıkınca korkunç manzara ile karşılaştı.

    MAĞAZADA KALAN ENGELLİ VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ
    Ekipler, mağazanın üst katında tek başına yaşayan, mağazanın ortağı olan ve ayağından engelli olduğu öğrenilen Vedat Alaybaşı (57) isimli kişiyi banyoda yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemesinde Alaybaşı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, incelemelerin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        İTFAİYE ERİ SON ANDA KURTULDU
        Öte yandan, yangına müdahale etmek için vitrin camlarını kırmaya çalışan bir itfaiye eri de büyük tehlike atlattı. Vitrin camlarını hızlı bir şekilde kırmaya çalışan bir itfaiye eri kopan vitrin camının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Yangını ilk fark edip itfaiyeye haber veren Ercan Acar, olayla ilgili, "Buraya doğru geliyordum, ilk ben gördüm. Kimse yoktu, sokağa çıkma yasağından dolayı. Duman çıkıyordu, direkt itfaiyeyi aradık zaten. İçeride insan var, engelli dediler. Alev görmedik, duman vardı sadece" şeklinde konuştu.

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