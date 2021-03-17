Alkollü sürücü 'dur' ihtarına uymadı polis aracına çarptı: 1 polis yaralı

Olay dün saat 22.30 sıralarında meydanda geldi. Smyrna Meydanı'nda denetleme yapan polis ekipleri, içerisinde T.Ç. ve K.K.'nın bulunduğu 34 CVP 149 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi.
KOVALAMACA YAŞANDI
Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü T.Ç., kaçmaya başladı. Polis ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Şoför T.Ç., kaçış sırasında durdurmak için önünde set oluşturan polis aracına çarptıktan sonra kaçmaya devam etti. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, şüpheliler kısa sürede yakaladı.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI
Alkollü olduğu gerekçesiyle kaçtığını söyleyen sürücü ve yolcu konumundaki diğer şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Trafik ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde, sürücü T.Ç.'nin 1.47 promil alkollü olduğu belirlendi.