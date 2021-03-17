Alkollü sürücü 'dur' ihtarına uymadı polis aracına çarptı: 1 polis yaralı





ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

Alkollü olduğu gerekçesiyle kaçtığını söyleyen sürücü ve yolcu konumundaki diğer şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Trafik ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde, sürücü T.Ç.'nin 1.47 promil alkollü olduğu belirlendi.