Up&Fit 2021 yılının en hızlı büyüyen markası olmaya aday

Son dönemde kadın giyiminin en göze çarpan parçası taytlar, UP&FIT markasıyla yeni bir kimliğe kavuştu. 2015 yılında Galata'da kurulan markanın bugün İstanbul'un popüler alışveriş merkezi olan Nişantaşı'nda bir mağazası var. Hızlı bir ivmeyle yükselişini sürdüren marka, 2021 yılının en hızlı büyüyen markası olmaya aday.

KADIN HER BEDENDE GÜZELDİR

UP&FIT (Upandfit) markası adı altında akıllı kumaşlarla üretilen Push Up serisi taylar ile beden kavramı ortadan kaldırıldı. UP&FIT marka kurucusu ve işletme sahibi olan Merve Aydın Push Up serisi için "XS bedenden XL bedene kadar uyumlu olan bu ürünle kadınların kendine olan güvenini tazelemeyi hedefledik. Bedensiz bir ürün ile 'Kadın her bedende güzeldir!' diyoruz. Bu sayede kadınların sıfır beden takıntısını ve dünyada var olan bu ince görünme algısını kırmayı hedefliyoruz." dedi.

UP&FIT (Upandfit) markasının kurucusu Merve Aydın "Önceleri sadece spor yaparken giyilen bir ürün olan taytlar artık dış giyimde de sıklıkla tercih ediliyor. Her geçen gün ürün gamımızı yeniliyoruz. Nişantaşı'nda açtığımız mağazada vitrinden kabine kadar her şey tamamen tayt konseptine uygun düzenlendi. Sadece tayt satılan mağazadan tayt almadan çıkmak neredeyse imkânsızdır. Markamızın ürettiği taytlar, toparlayıcı özelliği olan ve bedeni ince gösteren özel kumaşları ile dikkat çekiyor" dedi.

İLK YURT DIŞI MAĞAZA LONDRA'DA AÇILACAK

Ülke çapında adını duyurmayı başaran UP&FIT (Upandfit) markası, dünya ülkelerine de ihracat yapıyor. 2021 yılında ihracat ağını genişleterek dünya kadınlarını ürünleriyle buluşturmayı hedefliyor. "Yurt içindeki bayi ağını genişletme çabalarının yanında Londra'da bir mağaza açmak için de fizibilite çalışmalarına başladık. Amacımız, her kadının tayt giyebileceğini ve beden kavramının tayt için geçerli olmadığını dünyaya kanıtlamak. Tayt, çok rahat ve şık bir giyim parçasıdır. Bu rahatlık ve şıklıkla çok daha fazla kadını tanıştırmayı hedefledik. Sadece sporda ya da gün içinde değil, günün her saatinde giyilebilecek modeller ürettik. Özellikle son kampanya ürünümüzde 7 farklı bedene uyumlu olan Push Up serisi ile tanışan kadınlar asla bu rahatlıktan vazgeçemeyecekler." şeklindeki açıklamalarıyla Merve Aydın marka olarak benimsedikleri misyon ve vizyona ait çıkarımlarda bulundu.

Merve Aydın "UP&FIT (Upandfit) markası ürünlerini almak isteyenler mağazadan veya web adresimizden bu özel ürüne sahip olabilirler. Rahatlık ve minimal fashion anlayışını bir arada yaşamak isteyenler için özel olarak tasarlanmış taytlar bu adreslerde alıcılarını bekliyor" dedi.