Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 17.03.2021 10:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.03.2021 10:42
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Evde ölü bulundu! Vücuduna elektrik kabloları bağlıydı

    Son dakika haberi: Yurt dışından gelip 'ya yerleşen 45 yaşındaki Tozkar, yalnız taşadığı evinde vücuduna elektrik kabloları bağlı halde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

    DHA
    Şüpheli ölüm! Elektrik kabloları bağlıydı

    Yaşadığı yurt dışından bir süre önce Muğla'nın Ortaca ilçesine yerleşen Serkan Tozkar'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

    ÇİLİNGİR YARDIMIYLA GİRİLDİ
    İhbar üzerine Tozkar'ın yalnız yaşadığı Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine dün öğle saatlerinde giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeriye girdi.

    ELEKTRİK KABLOLARI BAĞLI CANSIZ BEDENİ BULUNDU
    Ekipler, merdivende Serkan Tozkar'ın elektrik kabloları bağlı cansız bedenini buldu. Ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçen 2 çocuk babası Tozkar'ın kesin ölüm nedeni Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek. Savcılık soruşturma başlattı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Evde ölü bulundu! Vücuduna elektrik kabloları bağlıydı