Kripto paraların, özellikle de Bitcoin'in astronomik yükselişi, birçok kişinin bu yolla hızlı para kazanma hayallerine kapılmasına neden oldu. Nitekim birçok kişi çok küçük bedeller karşılığında satın aldıkları Bitcoin'ler sayesinde bugün epey varlıklı insanlar haline geldiler. Madalyonun diğer yüzünde ise ne yazık ki Bitcoin zengini olacağım derken dolandırılanlar var. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan "Sebastian" isimli kişi de bunlardan biri. Başından geçenleri gerçek adının açıklanmaması kaydıyla anlatan Sebastian, "Elon Musk Bitcoin dağıtıyor" tezgahına bugünün kuruyla yaklaşık 4.200.000 Türk lirası para kaptırmış. Anlattıkları ise okuyan herkese ibret olacak cinsten.
Sebastian için çok sıradan bir akşamdı. Birlikte televizyon izledikten sonra eşi uyumaya gitmişti. O da telefonuyla internette geziyordu.
Bu esnada Twitter'dan bir bildirim geldi. Elon Musk'ın hesabından paylaşılan tweet'te "Dojo 4 Doge" deniyordu.
Sebastian bu tuhaf metnin ne anlama geldiğini merak etti. Biraz aşağı indiğinde bir tweet daha olduğunu gördü: "Tweet'te yeni bir etkinliğin sayfasına giden bir link vardı. Tıkladım ve Musk'ın Bitcoin dağıttığını gördüm."
Site oldukça profesyonel görünüyordu, Bitcoin dağıtımının ise bir süredir devam ettiği izlenimini veriyordu. Geri sayım yapan bir kronometre vardı ve sitede katılımcılara paralarını iki katına çıkarmayı teklif ediyordu.
Görünen o ki yarışma Elon Musk'ın Tesla ekibi tarafından hayata geçirilmişti. İnsanlara 0,1 ila 20 Bitcoin (yaklaşık 41.000 ila 8.400.000 Türk lirası) arasında gönderim yapabilecekleri, karşılığında iki katı para alacakları belirtiliyordu.