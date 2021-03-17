



NEDEN BU KADAR BAŞARILI OLUYORLAR?

Whale Alert kurucusu Frank van Weert, bu tür tezgahların neden hala geçerli olduğu kadar başarısının neden arttığını da söylemenin zor olduğunu belirtti. Zira dolandırıcıların tekniklerinde 2018'den bu yana bir değişiklik olmadı. Elon Musk ya da milyarder yatırımcı Chamath Palihapitiya gibi kişilerin hesaplarına benzer sahte Twitter hesapları oluşturuyorlar. Gerçek hesapların tweet atmasını bekleyip altına bir yanıt yapıştırarak dolandırıcılık sitesinin linkini paylaşıyorlar. Orijinal tweet'e bağlanan bu tweet sayesinde Musk, Bitcoin dağıtımını desteklemiş gibi bir görüntü oluşuyor. Twitter kadar popüler olmasa da YouTube, Facebook ve Instagram'da da benzer dolandırıcılık girişimleri gündeme geliyor. Van Weert, "Elimizde açıklayacak veri yok ama bu durum Bitcoin pazarının genel durumuyla ilgili olabilir. Bitcoin fiyatı yükseldiğinde insanlar deliriyorlar. Çoğu piyasayı tanımıyor ve kolayca para kazanmak istiyor" derken, Musk gibi büyük bir kripto para destekleyicisinin Bitcoin dağıtmasının da epey makul geldiğini ifade etti. "Bu tuzağa düşenler eğitimsiz insanlar değiller. Bitcoin kaybeden insanlardan çok sayıda e-posta aldık ve hepsi de ifadesi düzgün insanlardı" diyen Van Weert aynı zamanda bazı büyük kripto para sitelerinin reklam amaçlı Bitcoin dağıtmasının da insanların kafasını karıştırmış olabileceğini söyledi.