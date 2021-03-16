



Yapılan araştırmada psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mustafa Gider'in, bir otelde fotoğrafçılık yaptığı, çevresine de yaklaşık 150 bin lira dolayında borcu bulunduğu ortaya çıktı.

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