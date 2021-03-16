Antalya'da oturdukları 3 katlı villada, anne ve babası ile ablasını pompalı tüfekle öldüren Mustafa Gider'in (40), tüfeğin tetiğini ayak parmağıyla ateşleyerek kendi yaşamına son verdiği ortaya çıktı.
Gider'in, annesiyle ablasını zemin katta öldürdüğü, babasını ise birinci katta öldürüp, diğer cesetlerin yanına taşıdığı belirlendi.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi 2386 Sokak'taki Sefakent Yağmur Sitesi'nde bulunan 3 katlı villada meydana geldi. Villada oturan ailenin oğlu Mustafa Gider'den haber alamayan iki arkadaşı, endişelenip adrese gitti.