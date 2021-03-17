İngilizler’den sahte Oxfordlu yorumu: Sinsi evlat

Hatay'dan Oxford Üniversitesi'ne uzanan inanılmaz 'hikaye'nin yalan çıkması, İngiliz medyasının da ilgisini çekti. 25 yaşındaki Merve Bozkurt, annesine İngiltere'nin dünyaca ünlü üniversitesi Oxford'da tıp okuduğunu söylemişti.
57 yaşındaki Gülseren Bozkurt'un mezarlık önünde çiçek satarak üniversitede okuyan kızına destek verdiğini düşünüyordu. Ancak gerçek öyle değildi. Merve Bozkurt, İstanbul'da gününü gün ediyordu. Başta The Sun ve Guardian gazeteleri olmak üzere birçok İngiliz haber siteleri, Merve Bozkurt için 'Sinsi evlat… Oxford'u ziyaret bile edemez' yorumunu yaptı.
ŞİDDETİN YÜZÜ
Samsun'da İbrahim Zarap, eski eşi Emriye Metegül'ü 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye dövdü. Bütün Türkiye ayağa kaktı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen genç kadın, "Yavruumun yanında saldırdı. Müebbet hapis cezası alsın" dedi.
RAYLARI ÇALDILAR KAÇAMADILAR
Bu kadarına da pes... Karabük'te demir yolu rayılarını çalan kişiler güvenlik kamerası ile tespit edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı 4 kişinin yakalanması için operasyon başlattı. 7 saat sonra kıskıvrak yakalanan hırsızlar gözaltına alındı. Rayları çalacak kadar yoldan çıkan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cevaevine gönderildi.
EVEREST PRENSİ OLMAK İSTİYOR
Bahreyn Prensi Şeyh Muhammed bin Hamad, bahar sezonunun açılmasının ardından Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmak için Nepal'e gitti. Tam 49 kişilik bir ekiple Nepal'e ulaşan Prens Hamad, kaldığı oteli kapattı. Avrupa'nın çok önemli dağcılarını tırmanış için tutan prensin tırmanma için yaklaşık 3 milyon doları gözden çıkardığı öğrenildi.
SÜT SAĞARKEN HAYATINI KAYBETTİ
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Yahya Dağcı, besihanedeki ineklerin sütlerini sağarken elektrikli sağım makinesini kullanırken elektrik akımına kapılarak can verdi. 20 yaşındaki talihsiz gencin ani ölümü ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Olayla ilgili şüphelerin olduğu ve soruşturma açıldığı belirtildi.
ÇAYIROĞLU NE KADAR CANI!
Ordu ve Samsun'da 12 kişiyi öldüren seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu (46), 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Çayıroğlu'nun, davada "Bu Mehmet Ali Çayıroğlu ne kadar cani. Nasıl böyle bir canilik olur?" demesi pes dedirtti.
ŞİZOFREN GENÇ DEHŞET SAÇTI
Konya'da şizofreni tedavisi gördüğü hastaneden kaçan Soner Bali (25), evine gitti. Tartıştığı lise 1. sınıf öğrencisi kardeşi Yağmur Bali'yi (15) boğazını keserek öldürdü. Zanlının 7 Mart'ta '#Kadınaşiddetehayır' mesajı paylaştığı öğrenildi.
2.8 MİLYON DEVRETTİ - SÜPER LOTO
6 bilen çıkmayınca 2 milyon 831 bin lira devretti. 5 bilenler 20 bin 550'şer lira, 4 bilenler 530'ar lira, 3 bilenler 28'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak. (13 21 32 45 57 58)
BENİ HASTANEYE GÖTÜRÜN
İstanbul'da Kübra Boyraz, kalçasına dolgu yaptırdı. Kurtarılamadı. Ailesi güzellik merkezine dava açtı. Acılı baba, son anını anlattı: 'Hastaneye kaldırın ölmek istemiyorum' diyerek can verdi.
'TOST'COİN
Antalya'da tostçu Ahmet Bağiçi, kripto parayla satışa başladı. Bitcoin'le ödeme aldı. Duyan yorumu yaptı: Bu da Tostcoin!
57 yaşındaki Gülseren Bozkurt'un mezarlık önünde çiçek satarak üniversitede okuyan kızına destek verdiğini düşünüyordu. Ancak gerçek öyle değildi. Merve Bozkurt, İstanbul'da gününü gün ediyordu. Başta The Sun ve Guardian gazeteleri olmak üzere birçok İngiliz haber siteleri, Merve Bozkurt için 'Sinsi evlat… Oxford'u ziyaret bile edemez' yorumunu yaptı.
ŞİDDETİN YÜZÜ
Samsun'da İbrahim Zarap, eski eşi Emriye Metegül'ü 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye dövdü. Bütün Türkiye ayağa kaktı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen genç kadın, "Yavruumun yanında saldırdı. Müebbet hapis cezası alsın" dedi.
RAYLARI ÇALDILAR KAÇAMADILAR
Bu kadarına da pes... Karabük'te demir yolu rayılarını çalan kişiler güvenlik kamerası ile tespit edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı 4 kişinin yakalanması için operasyon başlattı. 7 saat sonra kıskıvrak yakalanan hırsızlar gözaltına alındı. Rayları çalacak kadar yoldan çıkan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cevaevine gönderildi.
EVEREST PRENSİ OLMAK İSTİYOR
Bahreyn Prensi Şeyh Muhammed bin Hamad, bahar sezonunun açılmasının ardından Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmak için Nepal'e gitti. Tam 49 kişilik bir ekiple Nepal'e ulaşan Prens Hamad, kaldığı oteli kapattı. Avrupa'nın çok önemli dağcılarını tırmanış için tutan prensin tırmanma için yaklaşık 3 milyon doları gözden çıkardığı öğrenildi.
SÜT SAĞARKEN HAYATINI KAYBETTİ
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Yahya Dağcı, besihanedeki ineklerin sütlerini sağarken elektrikli sağım makinesini kullanırken elektrik akımına kapılarak can verdi. 20 yaşındaki talihsiz gencin ani ölümü ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Olayla ilgili şüphelerin olduğu ve soruşturma açıldığı belirtildi.
ÇAYIROĞLU NE KADAR CANI!
Ordu ve Samsun'da 12 kişiyi öldüren seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu (46), 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Çayıroğlu'nun, davada "Bu Mehmet Ali Çayıroğlu ne kadar cani. Nasıl böyle bir canilik olur?" demesi pes dedirtti.
ŞİZOFREN GENÇ DEHŞET SAÇTI
Konya'da şizofreni tedavisi gördüğü hastaneden kaçan Soner Bali (25), evine gitti. Tartıştığı lise 1. sınıf öğrencisi kardeşi Yağmur Bali'yi (15) boğazını keserek öldürdü. Zanlının 7 Mart'ta '#Kadınaşiddetehayır' mesajı paylaştığı öğrenildi.
2.8 MİLYON DEVRETTİ - SÜPER LOTO
6 bilen çıkmayınca 2 milyon 831 bin lira devretti. 5 bilenler 20 bin 550'şer lira, 4 bilenler 530'ar lira, 3 bilenler 28'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak. (13 21 32 45 57 58)
BENİ HASTANEYE GÖTÜRÜN
İstanbul'da Kübra Boyraz, kalçasına dolgu yaptırdı. Kurtarılamadı. Ailesi güzellik merkezine dava açtı. Acılı baba, son anını anlattı: 'Hastaneye kaldırın ölmek istemiyorum' diyerek can verdi.
'TOST'COİN
Antalya'da tostçu Ahmet Bağiçi, kripto parayla satışa başladı. Bitcoin'le ödeme aldı. Duyan yorumu yaptı: Bu da Tostcoin!