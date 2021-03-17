Ayıdan bahsederken kış uykusundan uyanan ayıyla karşılaştılar! O anlar kamerada

Normal şartlarda ayıyı düz bir alanda görseydim, korkardım. Ama ayı ile aramızda büyük mesafe vardı. Biraz rahat olduk. Kış uykusundan yeni uyandığı için ayıya selam vermek istedim. O da bize bakıyordu. Ayı çıkmadan önce ayılarla ilgili çok konuşmuştuk. Keşke başka bir şey isteseydim, olurdu, çok ilginç oldu" dedi.