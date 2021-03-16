"TEYZEMLE ARAMIZDA HERHANGİ BİR HUSUMET SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Tanık olarak dinlenen Havva Palu'nun yeğeni E.V. ise Meryem Tahnal'ın ölümüne ilişkin doğrudan bilgisinin olmadığını dile getirerek, "Olup bitenleri televizyondan izledim. Bilgim bu programlarla sınırlıdır. Teyzemle aramızda herhangi bir husumet söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Tanık ifadelerinin dinlenmesinin ardından söz verilen cumhuriyet savcısı, tanık Y.Ş. için oluşturulan talimat yazısının beklenmesine, Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yürütülen yargılamaya konu eylemin birleştirilmesi hususundaki talebe olumsuz görüş bildirilmesini ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

AÇLIK GREVİNDEYİM

Söz verilen Tuncer Ustael, "Ben açlık grevindeyim. Bu nedenle kötü durumdayım. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.