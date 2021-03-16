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    • 16.03.2021 19:38
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı!

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: , , , ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım.

    takvim.com.tr
    Bakan Koca vakaların arttığı illeri açıkladı!

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: , , , ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım.

    VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

    VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

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    Haberler Yaşam Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı!