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    • Yaşam
    • 16.03.2021 12:48
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    • 16.03.2021 12:56
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    Sosyal medya o ni konuşuyor! sini kaçıran ne öyle bir yanıt verdi ki...

    ’de yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Belediyede sini alıp kaçan nin arkasından koştu. ‘O bana zimmetli’ diye seslenen temizlik görevlisi süpürgesini geri aldı. Temizlik görevlisi, peşini bırakmayan köpeğe, bir süre daha oynaması için süpürgesini geri verdi. O anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.

    DHA
    Sokak köpeğine öyle bir yanıt verdi ki...

    'de belediye sini alıp kaçan nin arkasından koştu. 'O bana zimmetli' diye seslenen temizlik görevlisi süpürgesini geri aldı. Temizlik görevlisi, peşini bırakmayan köpeğe, bir süre daha oynaması için süpürgesini geri verdi.


    Rize Belediyesi'nde görevli temizlik işçisinin sokakları süpürdüğü sırada yanına bir köpek yaklaştı. O sırada sokak köpeği süpürgeyi alarak kaçmaya başladı. Köpeğin arkasından koşan görevli, 'O bana zimmetli' diye seslendi. Görevli süpürgesini geri aldı.




    Sokak köpeği peşini bırakmayınca, bir süre daha oynaması için süpürgeyi geri verdi.




    O anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.

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