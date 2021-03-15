Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı dikildiği günden beri buluşmaların, kutlamaların, protestoların ve anmaların merkezi. Ayrıca hem politik hem de mimari açıdan yüksek sembolik değerinin yanı sıra çok özel bir jeolojik kimliği de var.
FOSİLLER GÖRÜNÜR KONUMDA
Hürriyet'in haberine göre; kaidesinde kullanılan 'Verona di Rosso' türü taş tam 145 milyon yaşında. Bünyesinde artık soyu tükenmiş canlıların fosilleri de var. 1928'de dikilen anıtın üzerindeki fosiller bugün artık daha da görünür hale geldi.
JURA DÖNEMİNDEN
İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden doğal taş uzmanı Dr. Serkan Angı ile anıtın bu jeolojik kimliğini konuştuk. Dr. Angı şunları anlattı: