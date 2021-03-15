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    • 15.03.2021 08:57
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    • 15.03.2021 09:23
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    'ndaki 'nın kaidesi 145 milyon yaşında! Fosiller görünür konumda

    İstanbul 'ndaki dikildiği günden bu yana pek çok olaya tanıklık etti. Anıtın sembolik anlamlarının yanındaki jeolojik olarak da çok önemli bir özelliği var. Kaidesindeki taş tam 145 milyon yaşında ve bünyesinde soyu tükenmiş canlıların fosilleri var. 1928'de dikilen anıtın üzerindeki fosiller de artık daha görünür konumda.

    Tam 145 milyon yaşında! Fosiller görünür konumda

    Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı dikildiği günden beri buluşmaların, kutlamaların, protestoların ve anmaların merkezi. Ayrıca hem politik hem de mimari açıdan yüksek sembolik değerinin yanı sıra çok özel bir jeolojik kimliği de var.

    FOSİLLER GÖRÜNÜR KONUMDA
    Hürriyet'in haberine göre; kaidesinde kullanılan 'Verona di Rosso' türü taş tam 145 milyon yaşında. Bünyesinde artık soyu tükenmiş canlıların fosilleri de var. 1928'de dikilen anıtın üzerindeki fosiller bugün artık daha da görünür hale geldi.

    JURA DÖNEMİNDEN
    İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden doğal taş uzmanı Dr. Serkan Angı ile anıtın bu jeolojik kimliğini konuştuk. Dr. Angı şunları anlattı:

        "Anıtın kaidesi ve taşıyıcı kısımlarında kullanılan kırmızı renkli taş 'Rosso di Verona' olarak adlandırılıyor. İtalya'nın Trentino bölgesinden çıkarılıyor. 'Verona Kırmızısı' olarak da bilinir.

        Yaklaşık 145 milyon yıl önce Jura döneminde oluşmuş fosilli bir kireçtaşıdır. Yani taşın içerisinde milyonlarca yılda oluşmuş fosiller vardır. Mesela o dönemde yaşamış bir deniz canlısı olan 'Ammonit' fosillerini barındırır.

        Cumhuriyet Anıtı'na baktığınızda bu fosilleri bugün artık daha net görebilirsiniz. Çünkü doğal taş türü, dış mekânda kullanıma pek fazla uygun değil, kolayca yıpranabiliyor."
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