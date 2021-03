'AVOKADONUN BİLİNİRLİĞİ ARTTI'

Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen de pandemi dönemiyle avokado satışlarının ülke genelinde arttığını belirterek, "Avokadonun tüketim alanı her geçen gün çoğalıyor. Biz avokadoyu önce bir tanıyalım dedik, onu tanıdığımız zaman onun 7- 8 farklı hastalığa faydası olduğunu, içerisinde bulunan vitaminlerin, minerallerin ne kadar yüksek olduğunu gördük. Mesela C vitamini açısından sadece narenciyeyi düşünürken avokadoda da çok yüksek C vitamini olduğunu gördük. Tabii bu değerlerin yüksek olması avokadonun satışını her geçen gün arttırdı. Bilinirliği arttı" diye konuştu.