Koronavirüs salgınıyla birlikte doğal beslenmeye yönelen insanlar vitamin açısından da zengin meyveleri tercih etmeye başladı. Bunların başında da çok sayıda vitamini içerisinde barındıran ve eskiye nazaran birçok kesimin tüketmeye başladığı avokado geliyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde çok yoğun üretilen ve hem yurt içi hem de yurt dışına gönderilen avokado, koronavirüsle birlikte talep patlaması yaşadı.

Tüm dünyayı bir yıldan fazladır etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte insanlar doğal beslenmeye daha çok önem vermeye başladı. Koronavirüsten korunmak için bağışıklık sistemini güçlü tutmaya çalışan kişiler vitamini bol meyveler tüketmeye özen gösteriyor. Bunlardan birisi de Alanya'da da yoğun şekilde yetişen avokado. Avokado, içerisinde magnezyum, manganez, bakır, demir, çinko, fosfor, A vitamini, B1, B2 ve B3, C vitamini barındırıyor. Oldukça faydalı olan bu meyveye talep artarken, eskiden çok fazla bilinirliği olmayan avokado artık herkes tarafından bilinmeye ve tüketilmeye başlandı. Birçok faydası olan, ağırlıklı olarak şeker yerine, sağlıklı yağlar, bol miktarda vitamin, mineral ve antioksidan içeren avokado, koronavirüs döneminde de tüketimiyle enfeksiyon hastalıklarına da faydası olduğunu gösterdi.