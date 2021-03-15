Ömer Hayyam'ın hayatı ve şiirleri son saatlerin en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Pazartesi günleri saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yaşanan gelişmelerle heyecan doruklara çıktı. Özellikle izleyiciler Ömer Hayyam'ın hayatı hakkında araştırma yaparak tarihi bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, Ömer Hayyam kimdir, nasıl öldü? Sözleri ve şiirleri nelerdir? Ömer Hayyam takvimi nedir? İşte detaylar...

ÖMER HAYYAM KİMDİR, NASIL ÖLDÜ?

Asıl adı Giyaseddin Ebu'l Feth Bin İbrahim El Hayyam' dır. Ömer Hayyam, İran ve doğu edebiyatında rubai türünün kurucusudur. Batı ülkelerinde adına birçok dernek kurulmuş, rubaileri bütün batı dillerine çevrilmiştir. Matematik, fizik, astronomi ve tıp alanlarında birçok icadı ve önemli eseri bulunmaktadır. İbn-i Sina'dan sonra Doğu'nun yetiştirdiği en büyük bilgin olarak kabul edilmiştir.

18 Mayıs 1048'de İran'ın Nişabur kentinde doğdu. Ömer Hayyam, bir çadırcının oğluydu. Bu yüzden acem dilinde çadırcı anlamına gelen soyadını babasının mesleğinden aldı. Ömer Hayyam, yaşadığı dönemde daha çok bilgin olarak ün kazandı.

İşte hayatına dair bilgiler;