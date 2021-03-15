Harekete geçen Ağrı İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, il merkezi ve ilçelerdeki bazı adreslere yaptıkları eş zamanlı operasyonla 22 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çok sayıda sahte altın ve suç unsuru ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin daha yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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