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    • 15.03.2021 22:33
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    • 15.03.2021 22:37
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    ’da sahte altın operasyonu: 22 gözaltında

    'da Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında sahte altın satarak vatandaşları 4 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 22 şüpheli gözaltına alındı.

    DHA
    Sahte altın operasyonu: 22 gözaltı

    Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte altın üretimi ve satışı yaparak vatandaşların dolandırıldığı şikâyetleri üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, önce gerçek altın satarak güvenlerini kazandıkları vatandaşları daha sonra temin ettikleri sahte altınları satıp 4 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen 26 şüpheli hakkında başsavcılık tarafından gözaltı kararı verildi.

    Harekete geçen Ağrı İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, il merkezi ve ilçelerdeki bazı adreslere yaptıkları eş zamanlı operasyonla 22 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çok sayıda sahte altın ve suç unsuru ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin daha yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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