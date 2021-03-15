Servet Soylu için Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı öncesi taziyeleri İçişleri Bakanı Soylu ve ailesi kabul etti. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, iş, sanat ve siyaset dünyasından isimlerle vatandaşlar katıldı.

Başkan Erdoğan, "Rabb'im cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın bizleri. Sevgili Habibi'nin Livaü'l hamd ismiyle müsemma sancağı altında toplanmayı nasip eylesin. Servet Annemiz, şu anda bu millete, bu memlekete, bu vatana hizmet eden bir evladı da yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı, mutluluğu içerisinde. Zira sevgili Peygamberimizin hadis-i şerifinde de buyurduğu gibi insanlar ölür, ondan sonra hayırlı bir evlat, yaptığı bu dünyadaki hizmetler onun için hep kalıcıdır ve bu hizmetler devam ettiği sürece de onlarla hayırla yad edilirler, anılırlar. Hep birlikte şu anda onun cenaze namazında biz de diyoruz ki ya Rab bizleri sevgili Habibinin Livaü'l hamd ismiyle müsemma sancağı altında buluştur, bir araya getir" dedi.