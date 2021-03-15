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    İçişleri Bakanı 'nun annesi Servet Soylu son yolculuğuna uğurlandı

    75 yaşında hayatını kaybeden İçişleri Bakanı ’nun annesi Servet Soylu, son yolculuğuna uğurlandı. Törene Başkan olmak üzere, bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.

    Son görev

    Servet Soylu için Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı öncesi taziyeleri ve ailesi kabul etti. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, Başkan , Başkanı , Cumhurbaşkanı Yardımcısı , üyeleri bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, iş, sanat ve siyaset dünyasından isimlerle vatandaşlar katıldı.

    Başkan Erdoğan, "Rabb'im cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın bizleri. Sevgili Habibi'nin Livaü'l hamd ismiyle müsemma sancağı altında toplanmayı nasip eylesin. Servet Annemiz, şu anda bu millete, bu memlekete, bu vatana hizmet eden bir evladı da yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı, mutluluğu içerisinde. Zira sevgili Peygamberimizin hadis-i şerifinde de buyurduğu gibi insanlar ölür, ondan sonra hayırlı bir evlat, yaptığı bu dünyadaki hizmetler onun için hep kalıcıdır ve bu hizmetler devam ettiği sürece de onlarla hayırla yad edilirler, anılırlar. Hep birlikte şu anda onun cenaze namazında biz de diyoruz ki ya Rab bizleri sevgili Habibinin Livaü'l hamd ismiyle müsemma sancağı altında buluştur, bir araya getir" dedi.

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    Haberler Yaşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu son yolculuğuna uğurlandı