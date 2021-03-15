Beylikdüzü'nde bir güzellik merkezinde yaptırdığı botoks işleminin ardından fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın ölümüne ilişkin davada flaş bir gelişme yaşandı.
Büyükçekmece Adliyesi 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 2'si tutuklu 4 sanığın yargılandığı davaya tutuklu sanıklar Öner Özsoyeri, Erdal Doğruya ve tutuksuz sanık Ömer E. SEGBİS ile duruşmaya katıldı.
Tutuksuz sanık Bülent B. ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.
"BENİ HASTANEYE GÖTÜRÜN DEDİM GÖTÜRMEDİLER"
Baba Ekrem Solmazgül, duruşmadaki ifadesinde olay yaşanmadan 3-4 gün öncesinde bulundukları eve taşındıklarını, kızının yaptırdığı işlem sonrasında annesini arayıp adresi sorduğunu anlattı. Kızını bir kadının eve getirip bıraktığını belirten baba Solmazgül, "Biz ne olduğunu sorduğumuzda kadın bize 'Tansiyonu düştü' dedi ve gitti. Kızımıza sorduğumuzda 'Ne tansiyonu, kalçama dolgu yaptılar, çok fenayım, beni hastaneye götürün dedim götürmediler' dedi. Kızımı hastaneye eşim götürdü. Hastanedeyken karşı taraftakiler kızımın telefonundan arayıp durumunu sordular, biz kendilerine ne enjekte etmişlerse söylemelerini istedik ancak, bize "Hı,hı" diyerek cevap verdiler. Bana iğneyi doktor olmayan ancak doktorla beraber olan Melik isminde kişinin vurduğunu kızım söyledi. Sanıklardan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.