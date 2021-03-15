Muğla Milas'ta Serhat Kantaş, aşkına karşılık vermediğini düşündüğü Bensu Narlı'yı evinde silahla öldürdü. İfadesinde 'Pişmanım' yalanını söyledi. Ama bu yalanların ardı arkası kesilmedi. Genç kadını sürekli taciz eden Serhat Kantaş'ın, Narlı'nın kuzeniyle evli olduğu ve önceki yıl boşandıkları ortaya çıktı. Katil ile ona yardım eden E.D. tutuklandı.
ANNEM NEREDE!
Konya'da 5 kişilik ailenin kaldığı evde çıkan yangında annesi Hülya Yürür'ü (24) kaybeden Okay Yürür (3), bitkisel hayatta yaşam mücadelesi veriyor. Vücudunun tamamında 3'üncü derece yanık olan, ellerini ve ayaklarını kullanamayan minik Okay, gözlerini açtı. Küçük çocuğun ilk sözü ise 'anne' ve 'annem nerede' oldu. Yürekleri yaktı.
ÖNCE DAVUL ZURNA SONRA UZAKLAŞTIRMA
Bursa'da yaşayan Meryem Karaş, 3 yıl önce M.N.A.'dan boşandı. Duruşmadan sonra adliye önünde davul ve darbuka çaldırıp oynadı. Ancak boşandığı eşi peşini bırakmadı. Kadın, korkmaya başladı. Uzaklaştırma kararı aldırdı. Karaş, "Geçmişte yaptıkları ve gelecekteki yapacakları beni korkutuyor" dedi.