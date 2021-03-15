GİZLİ TABLOLAR

Almanya'nın güneybatı eyaleti Bavyera'da yer alan ünlü Neuschwanstein Sarayı, Almanya'nın en önemli tarihi miraslarından ve dünyanın en görkemli saraylarından biri. 19. yüzyılda yaşayan "Deli Kral" 2. Ludwig tarafından yaptırılan sarayı Kral 3. Ludwig de kullandı. İşte o saraydaki çok özel yeni tabloların ilk kez gün yüzüne çıkacağı belirtildi. Bu konuda özel bir sanat uzmanı ekiple çalışan Alman Kültür Bakanlığı yetkilileri, her yıl 1 milyon kişinin ziyaret ettiği sarayda bu tabloları da sergilemeyi planlıyor. İddialara göre sarayın mahseninde bulunan tabloların sayısı 23.