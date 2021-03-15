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    eski sevgilisi tarafından katledildi: Kuzen detayı herkesi şoke etti (Yaşam haberleri)

    'ta , aşkına karşılık vermediğini düşündüğü 'yı evinde silahla öldürdü. İfadesinde 'Pişmanım' yalanını söyledi. Ama bu yalanların ardı arkası kesilmedi. Genç kadını sürekli taciz eden Serhat Kantaş'ın, Narlı'nın kuzeniyle evli olduğu ve önceki yıl boşandıkları ortaya çıktı. Katil ile ona yardım eden E.D. tutuklandı.

    Yalan rüzgarı

    Muğla Milas'ta Serhat Kantaş, aşkına karşılık vermediğini düşündüğü Bensu Narlı'yı evinde silahla öldürdü. İfadesinde 'Pişmanım' yalanını söyledi. Ama bu yalanların ardı arkası kesilmedi. Genç kadını sürekli taciz eden Serhat Kantaş'ın, Narlı'nın kuzeniyle evli olduğu ve önceki yıl boşandıkları ortaya çıktı. Katil ile ona yardım eden E.D. tutuklandı.

    ANNEM NEREDE!
    Konya'da 5 kişilik ailenin kaldığı evde çıkan yangında annesi Hülya Yürür'ü (24) kaybeden Okay Yürür (3), bitkisel hayatta yaşam mücadelesi veriyor. Vücudunun tamamında 3'üncü derece yanık olan, ellerini ve ayaklarını kullanamayan minik Okay, gözlerini açtı. Küçük çocuğun ilk sözü ise 'anne' ve 'annem nerede' oldu. Yürekleri yaktı.

    ÖNCE DAVUL ZURNA SONRA UZAKLAŞTIRMA
    Bursa'da     yaşayan Meryem Karaş, 3 yıl önce M.N.A.'dan boşandı. Duruşmadan sonra adliye önünde davul ve darbuka çaldırıp oynadı. Ancak boşandığı eşi peşini bırakmadı. Kadın, korkmaya başladı. Uzaklaştırma kararı aldırdı. Karaş, "Geçmişte yaptıkları ve gelecekteki yapacakları beni korkutuyor" dedi.

        18 YILLIK SIR ÇÖZÜLDÜ
        İzmir         Buca'da Alaittin Çırpan'ın öldürüldüğü cinayetin sırrı 18 yıl sonra aydınlığa kavuştu. Zaman aşımına 2 yıl kala çözülen olayda katil oldukları belirlenen komşusu Cafer Gümüşburun ile arkadaşı İlkat Ersöz, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından yakalandı.

        NAMUSUMU TEMİZLEDİM
        İzmir'de         alkollü Hüseyin Temurtaş (34), önceki gün 3 çocuğunun annesi eşi Hüsna Temurtaş'ı (30) tabancayla öldürdü. Eşini defalarca dövdüğünü itiraf eden cani, pişkin ifadeler kullandı: İznim olmadan dışarı çıkıyordu. Namusumu temizledim.

        PARMAĞIMDAN OLABİLİRDİM
        Samsun'da ihbar üzerine ekip arkadaşlarıyla gittiği evde kendisine zarar verdiği öne sürülen K.A.K.'nın (17) saldırıp parmaklarını ısırdığı Acil Tıp Teknisyeni Büşranur Keskin (28), yaşadığı dehşet dakikalarını anlattı. Keskin, "Sedyeye aldığımız anda birden elimi ısırdı. Bir süre bırakmadı. Ben ucuz atlattım, parmağımdan olabilirdim" dedi.

            SEDA'NIN KATİLİ YAKALANDI
            Adana'da             2005'te gazinolarda şarkıcılık yapan Seda Özmen (22), sevgilisi Habib Bakır (50) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. 26 yıl hapse çarptırılan, geçen ay kaldığı cezaevinden firar eden Bakır, polis ekiplerince yakalandı.

            HER YERİ TARİH
            Eyüpsultan             Gümüşsuyu Mahallesi, Karyağdı Sokağı ile Ballı Baba sokağının birleştiği yerde kurulan Karyağdı Baba Tekkesi'nin bulunduğu alanda İBB, Arkeoloji Müzeleri denetiminde kazıya başladı. Kazılar sırasında döşeme altından, zamana direnemeyen eski dergah binasının kalıntıları ve tarihi mezar taşları çıktı. İlk kuruluş dönemi 16. Yüzyıla kadar uzanan dergah, 19. Yüzyıl'da, vaka-i hayriye olayları sırasında yıkıldı ve daha sonra yeniden inşa edildi. Ancak bugün, eski dergahtan yalnızca 'Selamlık' denilen yapı kalmıştı. İstanbul'un tasavvuf kültürü ve Bektaşi geleneği için oldukça önem taşıyan ve parça parça yok olan bu alan, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmayla, yeniden gün yüzüne çıkacak.

            GİZLİ TABLOLAR
            Almanya'nın güneybatı eyaleti Bavyera'da yer alan ünlü Neuschwanstein Sarayı, Almanya'nın en önemli tarihi miraslarından ve dünyanın en görkemli saraylarından biri. 19. yüzyılda yaşayan "Deli Kral" 2. Ludwig tarafından yaptırılan sarayı Kral 3. Ludwig de kullandı. İşte o saraydaki çok özel yeni tabloların ilk kez gün yüzüne çıkacağı belirtildi. Bu konuda özel bir sanat uzmanı ekiple çalışan Alman Kültür Bakanlığı yetkilileri, her yıl 1 milyon kişinin ziyaret ettiği sarayda bu tabloları da sergilemeyi planlıyor. İddialara göre sarayın mahseninde bulunan tabloların sayısı 23.

                MANGAL ÖLDÜRÜYORDU
                Konya'nın Kadınhanı ilçesinde mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Osman Ç, İbrahim K, Bekir A. ve Osman B., hastaneye kaldırıldı. Mangalı yaktıktan sonra uykuya dalan Osman Ç'nin uyanıp 112'yi araması sayesinde can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

                SİGARAYA OPERASYON
                Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İzmir'de çok önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Baskında 2 milyon 860 bin filtreli sigara kağıdı ve 17 bobin sigara kağıdı ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken sorumlular hakkında da işlem başlatıldı.

                AĞLATAN VEDA
                Tayland'ın                 Başkenti Bangkok'ta geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay (47), Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken anne Zeliha ile kardeşleri Betül ve Erinç Çantay, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Çantay, bir dönem magazin dünyasının önemli figürlerinden biriydi. Yakın arkadaşları Çantay için, "Sırları nedeniyle Tayland'a gitti, sırlarıyla son nefesini verdi" dedi.

                    MÜSLÜMANLAR YİNE HEDEFTE
                    İsveç'in                     Örebro kentinde Müslüman çocukların eğitim gördüğü "Alsalamskolan" adlı özel dün kundaklandı. Okul Müdürü Hussein Aldaodi, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki kişinin okulu kundakladığını tespit ettiklerini söyledi.

                    2.2 MİLYON DEVRETTİ
                    6 bilen çıkmayınca 2 milyon 207 bin lira devretti. 5 bilenler 26 bin 243'er lira, 4 bilenler 498'er lira, 3 bilenler 26'şar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

                    381 BİN LİRA DEVRETTİ
                    5+1 bilen çıkmayınca 381 bin lira devretti. 5 bilenler 5 bin 776'şar lira, 4+1 bilenler 471'er lira, 4 bilenler 42'şer lira, 3+1 bilenler 24'er lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 bilenler 4'er lira, 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

                        MUCİKZE
                        Bursa'da                         doğa fotoğrafçılığı yapan Alper Tüydeş, bir mucizeye tanıklık etti. Evindeki kümeste bulunan güvercin yavrusunun hareket etmediğini belirledi. Bahçeye gömecekken sevimli kuşun gagasını hareket etti. Bunu fark eden Tüydeş, hemen sevimli yavruyu havluya sarıp ısıtmak istedi. Sıcaklıkla kendine gelen kuş, hayata yeniden merhaba dedi. Tüydeş, "Sadece birkaç dakika gecikseydim soğuktan ölecekti. Şimdi uçacağı günü bekliyorum."

                        MAHİLLE!
                        Türkiye                         İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İstanbul'un nüfusu 15 milyon 462 bin 452'e çıktı. Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi, 101 bin 668'e ulaştı. Mega kentin en kalabalık mahallesi olan Adnan Kahveci, nüfusuyla 81 bin 910 nüfuslu Bayburt'u, 83 bin 443 nüfusa sahip Tunceli'yi ve 96 bin 161 nüfuslu Ardahan'ı geride bıraktı. Mahallenin nüfusu, İstanbul'un Adalar, Şile ve Çatalca'dan bile fazlaydı.
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                        Haberler Yaşam Bensu Narlı eski sevgilisi Serhat Kantaş tarafından katledildi: Kuzen detayı herkesi şoke etti (Yaşam haberleri)