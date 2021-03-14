15 Mart 1942 Saat 00:55'te üç İngiliz uçağı Milas'ı bombaladı. Kısa süren bombalamada, bombaların bir kısmı şehrin içine bir kısmı da şehrin etrafındaki tarlalara düştü. Tarlalar yeni sürüldüğü için düşen bombaların bir kısmı patlamamıştı. Milas'ın içine ise 15 bomba düştü ve sonra da makineli tüfeklerle taranmıştı. İki ülke arasında diplomatik kriz yaşandı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi o yılların önemli diplomatı Sir Huge Knatchbull-Hugessen'i Alman işgali altındaki Rodos'u bombalamak isterken çok karanlık bir gece olduğundan ve navigatör hatası yüzünden Milas'ı bombaladıklarını söyledi ve 23 Mart'ta resmi olarak özür diledi. Bekçi Dursun evine düşen bir bomba sonucu ölmüş, hamile karısı ise yaralanmıştı.

Türkiye yıkılan ve hasar gören 25 bina için ve ekinleri hasar gören tarlalar için 20.600 TL ve Bekçi Dursun için de 1500 sterlin istedi. Türkiye '1 kişi öldü' derken İngiliz kaynakları 2 kişinin öldüğünden bahseder.

Milas halkı bu olaydan sonra gece sokağa çıkamaz olmuştu. Gece karartma uygulanmaya başlandı ve bütün ışıklar söndürüldü.

İŞİN ASLI NEYDİ?

Milas ve Rodos arası 100 kilometreydi. Kaza süsü verilen bombalama aslında Türkiye'ye bir gözdağıydı. Almanya sanayide kullandığı kromu Türkiye'den almaktaydı ve bu durum da İngiltere'yi çok rahatsız etmekteydi. İngiltere, Türkiye'den Almanya'ya krom satışını durdurmasını istiyor ama Türkiye buna aldırmıyordu.