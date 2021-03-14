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    Yıllardır çözülemeyen olay ler 'ı neden bombaladı?

    Herkesin bildiği gibi , II. Dünya Savaşı’na girmemişti ama toprakları bombalanmıştı. Pek bilinmeyen, dönemin basınının da kriz çıkmasın diye küçük yazdığı olay zaman içinde unutuldu gitti. Peki ler 'ı neden bombaladı?

    İngilizler Milas'ı neden bombaladı?

    15 Mart 1942 Saat 00:55'te üç uçağı 'ı bombaladı. Kısa süren bombalamada, bombaların bir kısmı şehrin içine bir kısmı da şehrin etrafındaki tarlalara düştü. Tarlalar yeni sürüldüğü için düşen bombaların bir kısmı patlamamıştı. Milas'ın içine ise 15 bomba düştü ve sonra da makineli tüfeklerle taranmıştı. İki ülke arasında diplomatik kriz yaşandı.

    'nin Büyükelçisi o yılların önemli diplomatı -Hugessen'i işgali altındaki 'u bombalamak isterken çok karanlık bir gece olduğundan ve navigatör hatası yüzünden Milas'ı bombaladıklarını söyledi ve 23 Mart'ta resmi olarak özür diledi. çi Dursun evine düşen bir bomba sonucu ölmüş, hamile karısı ise yaralanmıştı.

    yıkılan ve hasar gören 25 bina için ve ekinleri hasar gören tarlalar için 20.600 TL ve Bekçi Dursun için de 1500 sterlin istedi. Türkiye '1 kişi öldü' derken İngiliz kaynakları 2 kişinin öldüğünden bahseder.

    Milas halkı bu olaydan sonra gece sokağa çıkamaz olmuştu. Gece karartma uygulanmaya başlandı ve bütün ışıklar söndürüldü.

    İŞİN ASLI NEYDİ?
    Milas ve Rodos arası 100 kilometreydi. Kaza süsü verilen bombalama aslında Türkiye'ye bir gözdağıydı. sanayide kullandığı kromu Türkiye'den almaktaydı ve bu durum da İngiltere'yi çok rahatsız etmekteydi. İngiltere, Türkiye'den Almanya'ya krom satışını durdurmasını istiyor ama Türkiye buna aldırmıyordu.

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