Sevgili kurbanı! Göğsünden vurulan genç kız hayatını kaybetti | Yurttan haberler

Muğla Milas'ta Bensu Narlı ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen S.K. arasında tartışma çıktı. S.K., Narlı'yı yanında getirdiği silahla göğsünden vurdu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, genç kızın öldüğünü belirledi. Katil zanlısı S.K. yakalandı.
'ÖLMEYECEKSEM NİYE ATLAYAYIM'
Adana'da intihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti. Mehmet Ali Tunç, "Ben de atlayacaktım ama onu suyun yüzeyinde batmadığını görünce ölmediğini düşündüm. Ben ölmeyeceksem niye atlayacağım diye vazgeçtim." dedi.
21 BIÇAĞA 20 YIL HAPiS!
Eskişehir'de Hicazi Sülükoğlu (63), tartıştığı eşi Aynur Sülükoğlu'nu (47) evlerinin bahçesinde 21 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Katil, haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ACİL SERVİSTE UYUŞTURUCU
Adana'da Emin O.'nun (29), özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı hastanenin acil servisinde bonzai sattığı ortaya çıktı. Soner T.'nin de olası dinlemelere karşı şifreli konuştuğu, uyuşturucu için 'horoz' kodunu kullandığı tespit edildi. Her iki şüpheli de tutuklandı. (Murat KARAMAN)
DEREYİ KİRLETENE 288 BİN TL CEZA
Bursa Karacabey'de bir hayvan çiftliğinin dereyi kirlettiği tespit edildi. Çiftlikte yapılan incelemede, işletmenin atık sularının, borular ve açılan kanalla dereye boşaltıldığı belirlendi. Çiftlik sahiplerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince 'çevreyi kasten kirletmekten' 288 bin 385 TL ceza uygulandı.
2 TALİHLİYE 244'ER BİN - ON NUMARA
10 bilen 2 kişi, 244 bin 734'er lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 357'şer lira, 8 bilenler 239'ar lira, 7 bilenler 41'er lira, 6 bilenler 7'şer lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira ikramiye alacak. (2 3 5 16 17 21 22 23 25 29 30 32 35 38 42 44 56 58 62 69 73 77)
HIRSIZLAR KAÇAMADI
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iş yerinden 750 kilogram bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kardeş tutuklandı. 25 güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyen ekiplerin yakaladığı Emrah G. Serkan G. ile Ali Han G., pişman olduklarını söyledi. Kablonun değerinin 100 bin lira olduğu açıklandı.
İKİZ BEBEK ÇILGINLIĞI
Araştırmalara göre, dünya çapında her zamankinden daha fazla ikiz doğuyor. Dünyada her yıl yaklaşık 1,6 milyon ikiz doğuyor. Bu, her 42 çocuktan birinin ikiz olarak doğduğu anlamına geliyor. Bu sonucun nedeni aslında biliniyor. Tüp bebek gibi üremeye yardımcı tıbbi teknikler, ikiz doğum oranını 1980'lerden bu yana üçte bir oranında artırdı.
EVERARD PROTESTOSU
İngiltere bir kadın cinayetine odaklandı. Londra Polisi, Kent bölgesinde bulunan insan kalıntılarının, 28 Şubat gününden bu yana kayıp olan 33 yaşındaki Sarah Everard'a ait olduğunu doğruladı. Bir polis memurunun cinayet şüphesi ile gözetim altında olduğu açıklanınca tepkiler büyüdü. İngilizler birçok bölgede protesto gösterileri düzenledi.
ELMASTAN DEĞERLİ 525 MİLYON DOL AR
Muğla'da "Elmastan daha pahalı" diye bilinen 'Painite' taşı ele geçirildi. Piyasa değeri tam 525 milyon dolar...
ÇAĞLA TEZGAHTA
Yılın ilk hasadı Eskişehir'de satışa çıktı. 50 TL'lik fiyatı kimseyi şaşırtmadı.
YENİ KEŞİF ANATOLİA
Van'da görevli botanikçi Mehmet Fırat, yeni bir dikenli çiçek türü keşfetti. 'Anatolia' adını verdi.
KREŞTE DAYAK
Antalya'da kreş görevlilerinin çocukları dövdüğü ortaya çıktı. Dava açıldı.
'ÖLMEYECEKSEM NİYE ATLAYAYIM'
Adana'da intihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti. Mehmet Ali Tunç, "Ben de atlayacaktım ama onu suyun yüzeyinde batmadığını görünce ölmediğini düşündüm. Ben ölmeyeceksem niye atlayacağım diye vazgeçtim." dedi.
21 BIÇAĞA 20 YIL HAPiS!
Eskişehir'de Hicazi Sülükoğlu (63), tartıştığı eşi Aynur Sülükoğlu'nu (47) evlerinin bahçesinde 21 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Katil, haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ACİL SERVİSTE UYUŞTURUCU
Adana'da Emin O.'nun (29), özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı hastanenin acil servisinde bonzai sattığı ortaya çıktı. Soner T.'nin de olası dinlemelere karşı şifreli konuştuğu, uyuşturucu için 'horoz' kodunu kullandığı tespit edildi. Her iki şüpheli de tutuklandı. (Murat KARAMAN)
DEREYİ KİRLETENE 288 BİN TL CEZA
Bursa Karacabey'de bir hayvan çiftliğinin dereyi kirlettiği tespit edildi. Çiftlikte yapılan incelemede, işletmenin atık sularının, borular ve açılan kanalla dereye boşaltıldığı belirlendi. Çiftlik sahiplerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince 'çevreyi kasten kirletmekten' 288 bin 385 TL ceza uygulandı.
2 TALİHLİYE 244'ER BİN - ON NUMARA
10 bilen 2 kişi, 244 bin 734'er lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 357'şer lira, 8 bilenler 239'ar lira, 7 bilenler 41'er lira, 6 bilenler 7'şer lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira ikramiye alacak. (2 3 5 16 17 21 22 23 25 29 30 32 35 38 42 44 56 58 62 69 73 77)
HIRSIZLAR KAÇAMADI
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iş yerinden 750 kilogram bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kardeş tutuklandı. 25 güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyen ekiplerin yakaladığı Emrah G. Serkan G. ile Ali Han G., pişman olduklarını söyledi. Kablonun değerinin 100 bin lira olduğu açıklandı.
İKİZ BEBEK ÇILGINLIĞI
Araştırmalara göre, dünya çapında her zamankinden daha fazla ikiz doğuyor. Dünyada her yıl yaklaşık 1,6 milyon ikiz doğuyor. Bu, her 42 çocuktan birinin ikiz olarak doğduğu anlamına geliyor. Bu sonucun nedeni aslında biliniyor. Tüp bebek gibi üremeye yardımcı tıbbi teknikler, ikiz doğum oranını 1980'lerden bu yana üçte bir oranında artırdı.
EVERARD PROTESTOSU
İngiltere bir kadın cinayetine odaklandı. Londra Polisi, Kent bölgesinde bulunan insan kalıntılarının, 28 Şubat gününden bu yana kayıp olan 33 yaşındaki Sarah Everard'a ait olduğunu doğruladı. Bir polis memurunun cinayet şüphesi ile gözetim altında olduğu açıklanınca tepkiler büyüdü. İngilizler birçok bölgede protesto gösterileri düzenledi.
ELMASTAN DEĞERLİ 525 MİLYON DOL AR
Muğla'da "Elmastan daha pahalı" diye bilinen 'Painite' taşı ele geçirildi. Piyasa değeri tam 525 milyon dolar...
ÇAĞLA TEZGAHTA
Yılın ilk hasadı Eskişehir'de satışa çıktı. 50 TL'lik fiyatı kimseyi şaşırtmadı.
YENİ KEŞİF ANATOLİA
Van'da görevli botanikçi Mehmet Fırat, yeni bir dikenli çiçek türü keşfetti. 'Anatolia' adını verdi.
KREŞTE DAYAK
Antalya'da kreş görevlilerinin çocukları dövdüğü ortaya çıktı. Dava açıldı.